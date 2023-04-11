Зеленський зустрівся з філантропом Говардом Баффетом: обговорили допомогу Україні

Про це глава держави поінформував у Facebook.
Під час зустрічі сторони обговорили допомогу нашій державі.
Зеленський розповів про ситуацію в Україні та про відсіч російській збройній агресії на полі бою.
Щодня робимо кроки, які б забезпечували стійкість українських воїнів, підтримували суспільство та бізнес”, – зазначив глава держави.
Президент висловив вдячність Говарду Баффету за підтримку українського народу. Зокрема, за реалізацію проєкту фабрики-кухні, який є частиною реформи шкільного харчування, а також за допомогу в реалізації зернової ініціативи, підтримку розмінування, закупівлі генераторів і ліквідації наслідків ворожих обстрілів цивільної інфраструктури України.
10 квітня у Києві британський бізнесмен, засновник Virgin Galactic Річард Бренсон зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Мільярдер став новим амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24.
Зауважимо, у листопаді 2022 року Баффетом підтвердив готовність виступити донором закупівлі електрообладнання та генераторів для забезпечення енергією критичних об’єктів.
Раніше Говард Баффет став меценатом проєкту нового підприємства у Бучі – фабрики-кухні.
- Американський історик Тімоті Снайдер став амбасадором фандрейзингової платформи United24 і розпочав збір на “Ловця Шахедів”.
- Американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у “Зоряних війнах”, став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. Він буде першим послом платформи, який сприятиме збору коштів на “Армію дронів”.
- Британський мандрівник, телеведучий, письменник, колишній спецпризначенець та автор кількох світових рекордів Беар Гріллз став новим амбасадором фандрайзингової платформи United24.