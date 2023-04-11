Зеленський зустрівся з філантропом Говардом Баффетом: обговорили допомогу Україні

11 квітня президент Володимир Зеленський провів зустріч з американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом, подякувавши за підтримку українського народу.

Про це глава держави поінформував у Facebook.

Під час зустрічі сторони обговорили допомогу нашій державі.

Зеленський розповів про ситуацію в Україні та про відсіч російській збройній агресії на полі бою.

Щодня робимо кроки, які б забезпечували стійкість українських воїнів, підтримували суспільство та бізнес”, – зазначив глава держави.

Президент висловив вдячність Говарду Баффету за підтримку українського народу. Зокрема, за реалізацію проєкту фабрики-кухні, який є частиною реформи шкільного харчування, а також за допомогу в реалізації зернової ініціативи, підтримку розмінування, закупівлі генераторів і ліквідації наслідків ворожих обстрілів цивільної інфраструктури України.

10 квітня у Києві британський бізнесмен, засновник Virgin Galactic Річард Бренсон зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Мільярдер став новим амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24.

Зауважимо, у листопаді 2022 року Баффетом підтвердив готовність виступити донором закупівлі електрообладнання та генераторів для забезпечення енергією критичних об’єктів.

Раніше Говард Баффет став меценатом проєкту нового підприємства у Бучі – фабрики-кухні.