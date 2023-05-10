Німецька щоденна газета Junge Welt, що виходить у Берліні та вважається ворожою для конституційного порядку держави, опублікувала пропагандистський матеріал про тимчасово окупований росіянами Маріуполь. У публікації не згадано ні про знищення Росією міста, ані про масові вбивства.

Про це йдеться у відповідному матеріалі на сайті газети.

Видання пише, що цілих будинків у Маріуполі майже немає, але “ремонтно-будівельні роботи в місті йдуть на повну”. Зазначається, що у центрі міста “історичний квартал ранньорадянської доби” нібито “реставрує турецька компанія”.

Журналісти додали, що по Маріуполю також “без зупинок проїжджають вантажівки, навантажені щебенем чи будматеріалами”.

За даними газети, мешканці з якими вони поспілкувалися раніше жили у старих будинках, а тепер “з нетерпінням чекають на нові квартири”, які для них побудує РФ. Втім, німецьке видання не уточнило, що попередні будівлі були зруйновані та знесені саме російськими військами.

“Поки в центрі міста реконструюють старі будинки, на просторах зводяться новобудови, а на околицях Маріуполя — цілі новобудови. Ми маємо можливість побувати в одному з них і навіть оглянути квартири. На вулиці біля дитячих майданчиків розмовляємо з мешканцями, яких там зустрічаємо. Деякі раніше жили в центрі в старому будинку, а тепер з нетерпінням чекають на нові квартири”, — йдеться в матеріалі Jungle Welt.

Зазначається, що мешканці міста можуть отримати нове житло начебто повністю безоплатно завдяки спеціальному сертифікату.

Журналісти зауважили, що не можуть зараз відвідати металургійний завод “Азовсталь”, де раніше “сиділи фашистські батальйони “Айдар” і “Азов”. Тому, газета починає описувати міський ринок, де зараз “пропонується дивовижна кількість товарів”.

Газета пише про спілкування з місцевою мешканкою, яка стверджує, що “тепер знову може дихати вільно”.

“Як завжди, ми хочемо поговорити з людьми на вулиці й поговорити з жінкою. Переживання, які вона нам описує, зворушливі, але вона рада, що тепер знову може дихати вільно і що кошмар позаду”, — йдеться в матеріалі.

Варто зауважити, що Jungle Welt не жодного разу не згадала про російсько-українську війну, жертви серед цивільних, а також знищення міста війська РФ. Газета зображує росіян та їхню діяльність у Маріуполі виключно позитивно. Такий матеріал зустріли з критикою навіть читані видання.

У коментарях передплатники та пересічні читачі пишуть таке:

“Імперіалістична пропаганда під мелодію московської артилерії мирного часу. Як далеко це зайде?”

“Жахлива стаття. Жодного слова про незаконну загарбницьку війну Росії проти України, картинка п’яти новозбудованих будинків обрізана так, що на задньому плані не видно зруйнованих росіянами будинків. Ні слова про незліченні російські воєнні злочини, натомість звіти, некритично взяті безпосередньо з Кремля. Розчаровує”.

“Я підписався на Junge Welt, тому що я ціную критичний аналіз і репортажі під час війни з необхідною дистанцією до залучених сторін. Це просто пропаганда — для такого рівня достатньо будь-якого Telegram-каналу”.

“З усією повагою: для мене ця стаття є прикладом одностороннього репортажу. Починаючи з картини: красиві нові будинки на передньому плані, лише шматок руїни визирає ззаду з лівого краю. Не варто про це хвилюватися, його скоро знесуть і замінять, чи не так? Також у тексті немає вказівки на те, хто спричинив руйнування та змусив мешканців тікати (якщо їх не вбили)”.

Автори матеріалу також прикріпили відповідні фото, ілюструючи російські пропагандистські наративи.