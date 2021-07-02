Відповідну заяву оприлюднив Інститут масової інформації (ІМІ).

Організації, зокрема, закликають Atlas Weekend відмовитися від участі у фестивалі російського співака Валерія Меладзе.

“Ми були вражені анонсованою участю у фестивалі російського співака Валерія Меладзе, який відзначився виступами на приватних концертах для сім’ї та поплічників самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Авторитарний режим Лукашенка знищує та кидає до в’язниць білоруських громадян, займається авіаційним тероризмом, влаштовує репресії проти громадянського суспільства та незалежних медіа. Ми підтримуємо білоруський народ у його прагненні до демократії, а також у вимогах провести вільні та чесні вибори”, – наголошується в заяві.

Громадські організації нагадали, що зазвичай брали участь у попередніх фестивалях Atlas Weekend – на локації “Містечко ГО”, “де розповідали учасникам фестивалю про можливості та приклади громадянської активності”.

Цього року на Atlas Weekend також планується вказана локація. Однак громадські організації відмовляються брати в ній участь, доки на фестивалі заявлені виступи російських артистів.

“Ми не бачимо можливості розповідати на фестивалі Atlas Weekend про важливість громадської активності, реформи та свою діяльність, якщо в цьому ж фестивалі беруть участь артисти, що слугують авторитарному режиму. Це також шкодить іміджу фестивалю та всієї країни, яка зараз у питаннях громадської активності та демократичних перетворень є орієнтиром та прикладом для білоруського суспільства”, – зазначається в заяві.

Громадські організації закликали організаторів Atlas Weekend “відмовитися від участі російських артистів, що слугують авторитарному режиму, а партнерів фестивалю – звернути увагу на ці репутаційні ризики та стежити за відповіддю організаторів фестивалю”.

Заяву підтримали: ГО “Детектор медіа”, ГО “Інститут масової інформації”, StopFake (ГО “Центр Медіареформи”), Інформаційна кампанія “По той бік новин”, Euromaidan Press, ГО “Інтерньюз Україна”, ГО “Фундація “Суспільність” та Незалежна медійна рада.

Як відомо, минулого року фестиваль Atlas Weekend не проводили через епідемію коронавірусу. Цього року захід відбудеться в період з 5 по 7 липня в Києві.

Ще в травні організатори заявили участь російського співака Валерія Меладзе. Його виступ заплановано на 8 липня.

Крім того, заявлені виступи російських виконавців: гурту Shortparis, співака Ramil’ (Раміля Алімова), рок-гурту Wildways, музичного виконавця HENSY (Олександр Коган), тощо.