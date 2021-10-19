Китайська компанія у сфері телекомунікацій Huawei планує побудувати чи не найбільше у світі сховище енергії в Саудівській Аравії.

Про це пише китайське видання Gizmochina.

Глобальний саміт з питань цифрової енергетики Huawei Digital Power 2021 у Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати) відвідали 20 учасників із 67 країн світу. Метою саміту було надихнути до розвитку низьковуглецевого існування та технологічного розвитку цивілізації.

На саміті компанії Huawei Digital Energy Technology та Shandong Electric Power Construction уклали угоду про будівництво такого сховища енергії – чи не найбільшого у світі.

Система потужністю 1300 МВт-год буде побудована у новому місті Неом і є стратегічною основою для зменшення залежності країни від нафти до 2030 року. Нове місто розташоване на узбережжі Червоного моря і Саудівська Аравія прагне задовольнити потреби всього населеного пункту лише з допомогою відновлювальних джерел енергії.

Компанія Huawei Digital Energy Technology була нещодавно створена 7 червня 2021 року, її законним представником є ​​Ху Хокун, заступник голови Huawei.