Відомий вуличний художник Бенксі присвятив свою нову роботу проблемі расової нерівності та протестам у США, які виникли після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцейськими.

Про це повідомляє видання The Independent.

Знімок малюнка художник опублікував у своєму Instagram. На ньому зображені портрет у рамі, а також свічка і квіти біля нього.

Конкретну людину на портреті впізнати неможливо: це чорний силует. Над портретом висить прапор США, край якого загоряється від свічки.

У коментарі до малюнка Бенксі зізнався, що спочатку вважав, що повинен мовчати і слухати, що говорять про проблему расизму і протести темношкірі люди. Але тепер він упевнений, що расизм – це проблема білих людей.

“Спочатку я думав, що повинен замовкнути і послухати темношкірих у цьому питанні. Але чому я повинен робити це? Це не їхня проблема, а моя. Люди з небілим кольором шкіри приречені в цій системі. Білій системі. Немов прорвана труба затоплює квартиру сусідів, що живуть знизу. Ця несправна система перетворює їхнє життя на страждання, але не їх завдання виправляти це. Вони і не можуть, ніхто не впустить їх у квартиру зверху. Це проблема білих. І якщо білі її не відремонтують, то хтось повинен буде піднятися до них і вибити двері”, – написав Бенксі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 6 Июн 2020 в 3:30 PDT

Ще не відомо, де саме з’явилася нова робота Бенксі.

ДОВІДКА. Бенксі (англ. Banksy) – псевдонім британського стріт-арт художника, чия особистість не була встановлена. Навколо його біографії велося багато суперечок. На початку березня 2016 року низка ЗМІ опублікували новину, що вчені з коледжу Королеви Марії Лондонського університету з’ясували справжнє ім’я Бенксі – Робін Каннінгем. Завдяки таланту художника і гострій соціальній тематиці своїх малюнків, Бенксі швидко здобув популярність спочатку в Англії, а потім і в усьому світі.