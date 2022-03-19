Про це повідомила Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Станом на ранок 19 березня погоджено 10 гуманітарних коридорів:
- Донецька область: з Маріуполя до Запоріжжя. Виїхала колона для перевезення жилетів Маріуполя з Бердянська до Запоріжжя. Фури з продуктами для пунктів допомоги маріупольцям у Бердянську. У м. Мангуш всім жителям Маріуполя, які виходять з міста (в т.ч. пішки) надається вся необхідна допомога. Від сьогодні цих людей почнуть везти на автобусах до Бердянська.
- Київська область: с. Бервиця-Мокрець-Заворичі-Калита-Семиполки-Летки-Рожни-Пухівка-Зазим’я-Бровари.
- Буча-Ворзель-Михайлівка-Рубежівка-Забуччя-Дмитрівка-Капітанівка-Стоянка-Гореничі-Білогородка.
- Богданівка-Новобогданівка-Редня-Летки-Рожни-Пухівка-Зазим’я-Бровари.
- Бородянка-Пісківка-Біла Криниця- Кочерів-Брусилів-Фастів-Біла Церква.
- Луганська область: Лисичанськ-Бахмут.
- Северодонецьк-Лисичанськ-Бахмут.
- Рубіжне-Северодонецьк-Лисичанськ-Бахмут.
- Попасна-Бахмут. В ці міста Луганської області планується доствавка гуманітарних вантажів, а також автобуси для евакуації місцевого населення.
- Херсонська область: планується доставка 14 фур гуманітарної допомоги до Херсона.
Також міністерка додала, що робота з погодження нових гуманітарних коридорів продовжуватиметься.
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