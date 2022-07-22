Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Він зазначив, що гурт просуватиме напрямок медичної допомоги. Спочатку виконавці підтримають збір на швидкі, який розпочала перша леді України Олена Зеленська.

Президент подякував артистам, адже у 2018 році вони вперше відвідали нашу державу, а 2022 році продовжують “робити максимум, щоб голос України звучав у всьому світі”.

Слід зауважити, що наприкінці червня Imagine Dragons виступали на музичному фестивалі Opener у Польщі. Під час свого виконання фронтмен Ден Рейнольдс підтримав Україну, присвятив їй промову та звернувшись до українців, які втратили домівки й змушені були тікати від війни.

“Прекрасним людям України. Так багато з них втратили життя. Зараз точно 2022 рік? Чому війна триває? Чому помирають діти? Чому ми не можемо зробити щось більше, ніж співати пісні. Я відчуваю себе безпорадно, безнадійно. Я читав ваші листи. Я знаю, що ви тут. Ця пісня для вас. Нехай ваші сім’ї будуть у безпеці та настане мир, який побачать ваші діти. Ця пісня для України”, – сказав Рейнольдс.

Після цієї промови артисти виконали пісню гурту Alphaville “Forever Young”. Відео промови опублікували прихильники на YouTube.

ДОВІДКА. Imagine Dragons — американський попрок-гурт. Артисти тричі отримували American Music Award, п’ять разів — Billboard Music Awards, одну нагороду Ґреммі та одну World Music Award. У США продали 12 мільйонів копій платівок гурту та 35 мільйонів по всьому світу.