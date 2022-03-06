Мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів, що після обстрілів та бомбардувань міста бойовиками рф воно знаходиться у жахливому стані.

Про це Атрошенко сповістив під час інтерв’ю для Дмитра Гордона.

За його словами, рівень руйнувань у Чернігові “кошмарний” і місто тепер неможливо впізнати. Він порівняв нинішню ситуацію з 23-26 серпня 1941 року, коли на місто напали війська Гітлера.

“Тоді Чернігів був одним з 10 міст Європи, які постраждали найбільше. І я думаю, що росіяни або хочуть переплюнути фашистів, або вже переплюнули. Я не знаю, як вони планують з цим жити”, – наголосив Владислав Атрошенко.

Він додав, що наразі загиблих людей доводиться тимчасово ховати у траншеях, адже немає можливості використовувати кладовище. Пізніше, звісно, покійних перезаховають. Це, як зауважив Атрошенко, “справжній геноцид”.

“Це абсолютно усвідомлене винищення української нації. Все, що кажуть полоненні про навчання, чи про те, що вони “заблукали” – це брехня”, – заявив Атрошенко.

Втім, як зазначив очільник Чернігова, місто однозначно вистоїть. Українці здобудуть перемогу за будь-яку ціну та будуть битися до кінця.