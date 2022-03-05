Про це він повідомив у програмі Дмитра Гордона.
Він зазначив, що місто шостий день перебуває під жорстоким розстрілом житлової інфраструктури. Водночас під час формування колони на евакуацію, терористи обстріляли зелений коридор.
Бойченко закликав допомогти місту та зрештою забезпечити евакуацію людей.
“Я благаю, прошу, дайте вивести жінок та дітей. Російські фашисти знищують місто. У них не було і немає на меті “врятувати” там когось, це геноцид населення”, – наголосив мер міста.
За його словами, у Маріуполі наразі знищена уся інфраструктура. Бойченко запевнив, що містяни досі тримаються та налаштовані на боротьбу, проте через постійні обстріли перебувають у “подавленому стані”.
Очільник Маріуполя також зазначив, що терористи обстрілюють та руйнують лікарні міста, де наразі повинні отримати допомогу тисячі поранених.
- Нагадаємо, голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що ситуація у місті Маріуполь залишається дуже складною. Місто вже на межі гуманітарної катастрофи.
- Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про поточну ситуацію в місті після довготривалих обстрілів.
- Фахівці Служби безпеки України зірвали плани рф щодо нових “народних республік” на заході Україні. Очікувалось, що реалізація задуму позбавила б ЗСУ підтримки з тилу.