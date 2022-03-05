Мер Маріуполя Вадим Бойченко звинуватив російських військових у знищенні міста. Він закликав вплинути на російських терористів, котрі "тримають у заручниках" 400 тисячне населення та надати "зелений коридор" для жінок і дітей.

Про це він повідомив у програмі Дмитра Гордона.

Він зазначив, що місто шостий день перебуває під жорстоким розстрілом житлової інфраструктури. Водночас під час формування колони на евакуацію, терористи обстріляли зелений коридор.

Бойченко закликав допомогти місту та зрештою забезпечити евакуацію людей.

“Я благаю, прошу, дайте вивести жінок та дітей. Російські фашисти знищують місто. У них не було і немає на меті “врятувати” там когось, це геноцид населення”, – наголосив мер міста.

За його словами, у Маріуполі наразі знищена уся інфраструктура. Бойченко запевнив, що містяни досі тримаються та налаштовані на боротьбу, проте через постійні обстріли перебувають у “подавленому стані”.

Очільник Маріуполя також зазначив, що терористи обстрілюють та руйнують лікарні міста, де наразі повинні отримати допомогу тисячі поранених.