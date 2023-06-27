Джерело: Світлана Лобода в Instagram
Лобода повідомила, що вона і її команда “не чинили опір дівчині, і ніхто її не чіпав”.
Співачка додала, що невдало пожартувала і вибачилась перед дівчиною.
“Але я хочу вибачитися перед Дариною та її батьками. Я нікого не хотіла образити – такої мети і намірів у мене точно не було. Я намагалася якось розрядити обстановку і невдало пожартувала – перепрошую за це”.
Світлана Лобода також висловила свою позицію щодо війни Росії в Україні.
“Я хочу бути корисною, бути в країні, яку я дуже люблю, в якій живе моя команда, мої близькі родичі, мої батьки. Хочу допомагати і робити все можливе для країни, яка переживає дуже важкий час. І я хочу допомагати українцям вистояти. Моє коріння тут і я буду з Україною до кінця”, – зазначила співачка.
- Співачка Світлана Лобода, після скасування концерту в Києві, навідала Харків. 25 червня у місті на артистку очікував одиночний протест – харків’янка тримала плакат із написом “Харків без Лободи”. Виконавиця звинуватила активістку у тому, що їй “хтось заплатив”, користувачі соцмереж зреагували на поведінку співачки українського походження.
- Співачка українського походження, яка минулі роки прожила у РФ, Світлана Лобода, включена Литвою до списку небажаних у країні осіб.
- На п’ятий день повномасштабної війни Росії проти України Світлана Лобода записала відеозвернення, в якому закликала “вершителів доль” припинити війну в Україні, проте в самому зверненні вона не назвала винуватців війни в Україні.