25 червня співачка Світлана Лобода під час свого концерту в Харкові звинуватила дівчину, яка тримала плакат із написом "Харків без Лободи" у тому, що їй "хтось заплатив". Сьогодні, 27 червня, жінка вибачилась перед активісткою в соціальній мережі.

Джерело: Світлана Лобода в Instagram

Лобода повідомила, що вона і її команда “не чинили опір дівчині, і ніхто її не чіпав”.

Співачка додала, що невдало пожартувала і вибачилась перед дівчиною.

“Але я хочу вибачитися перед Дариною та її батьками. Я нікого не хотіла образити – такої мети і намірів у мене точно не було. Я намагалася якось розрядити обстановку і невдало пожартувала – перепрошую за це”.

Світлана Лобода також висловила свою позицію щодо війни Росії в Україні.

“Я хочу бути корисною, бути в країні, яку я дуже люблю, в якій живе моя команда, мої близькі родичі, мої батьки. Хочу допомагати і робити все можливе для країни, яка переживає дуже важкий час. І я хочу допомагати українцям вистояти. Моє коріння тут і я буду з Україною до кінця”, – зазначила співачка.