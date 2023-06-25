«Скільки б не вкидала у відбілення – не допоможе» – у соцмережі зреагували на зауваження Лободи активістці у Харкові

Співачка Світлана Лобода, після скасування концерту в Києві, навідала Харків. 25 червня у місті на артистку очікували одиночний протест — харків'янка тримала плакат з написом "Харків без Лободи". Виконавиця звинуватила активістку у тому, що їй "хтось заплатив", користувачі соцмереж зреагували на поведінку співачки українського походження.

Джерело: #Букви

Співачка підійшла до протестувальниці та почала гладити її по волоссю.

“Моя хороша, ну, хто тебе прислав? Хто тобі дав грошей? Нащо ти це робиш?”, – запитала вона, після чого вже без мікрофона продовжила щось говорити дівчині. Бачите, є люди завербовані?” – зазначила Лобода.

Cьогодні, 25 червня, Світлана Лобода провела зустріч у центрі Харкова з мешканцями міста – під час зустрічі стояла дівчина з плакатом “Харків без Лободи”. 📹: Де у Харкові🇺🇦 / Telegram pic.twitter.com/bohdT67y3F — Букви (@Bykvu) June 25, 2023

Головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва наголосила, що “доросла, відома жінка принижує дитину за проукраїнську позицію на очах кількох десятків людей, які їй за це аплодують”. На її думку “вся ця надмірна увага до неї навпаки допомагає культивуванню образу жертви…”. Водночас головна редакторка звернулася до активістки: “ти крута і ведеш себе достойніше деяких дорослих”.

Власною думкою також поділився волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко. Він також підтримав дівчину, котра висловила свою позицію, і наголосив, скільки б Лобода “не вкидала у своє відбілення, їй це не допоможе”.

Харків. Лобода так нічого і не зрозуміла. Вона публічно принижує дівчину, яка прийшла з плакатом і питає «хто тобі дав гроші?». Мразота, яка роками брала рублі, явно не усвідомлює, у якій вона країні.

І скільки б вона не вкидувала у своє відбілення, їй це не допоможе. А… pic.twitter.com/srlAbZPZif — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) June 25, 2023

У коментарях користувачі переважно підтримали харків’янку, серед них також гендиректор компанії-постачальника електроенергії “Yasno” Сергій Коваленко.

Також коментарі стосувалися реакції співачки.

Інші нагадали, що не так давно Лобода гастролювала по РФ, попри те, що росіяни напали на України у 2014 році.

Водночас були і критики активістки, мовляв “власне відношення до Лободи можна оприлюднити, але не від імені Харкова”.

Раніше співачка скасувала концерт у столиці через обурення містян.

Довідка. Світлана Лобода відома тим, що минулі чотири роки жила і працювала в Росії. Усі роки війни і російської окупації Криму та Донбасу співачка продовжувала давати концерти у РФ та розважати росіян. Після 24 лютого 2022 року вона виїхала з Росії. Лише за місяць, 24 березня, Лобода визнала Росію винною в нападі на Україну.

У мережі та низка активістів називають її “зрадницею”, бо довгий час вона не відмовлялася від концертів у країні-агресорі й активно будувала там кар’єру. Зокрема після у перші дні повномасштабного вторгнення вона заявила, що усі ми “маленькі люди”, які нічого не можуть. Попри те, що вона пізніше дала велике інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, де заявила, що дуже жалкує, що свого часу працювала в Росії та не повернеться туди навіть за великі гонорари, — українці обурилися та розкритикували артистку.