Відомий адвокат та військовий Масі Найєм розповів подробиці того, як отримав поранення під час бойових дій на сході України.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

Найєм розповів, що був з побратимами на виконанні задачі в районі, де не мало б бути мін. Одначе, коли вони приїхали на місце, авто підірвалося на кількох.

Свідок, який не був у машині розповів, що їх бусик від сили удару піднявся на 7 метрів угору і його на 15 метрів відкинуло. Від сили вибуху один побратим Масі загинув на місці, а ще один – досі в комі. Прийшов до тями лише сам Масі Найєм.

Військовий розповів подробиці того, що пережив: спершу вибух, а потім він взявся за обличчя, яке виявилося закривавленим:

“Пам’ятаю, що це був вибух. Я одразу взявся за обличчя і було багато крові. Хлопці підбігли і кричали, чи ми живі. І я кричав: так, допоможіть вийти. І я намагався сам відкрити двері. Потім вже вони допомогли. І я виліз”.

Опісля Масі Найєм лише пам’ятає, як шукали автомобіль евакуації і там його поклали на заднє сидіння. Після цього він пам’ятає події уривками: “що мене перекладали з ліжка на ліжко”.

Він додав, що коли побачив багато крові, яка лилася, шоку не було – єдина дія, яку хотілося зробити – це зупинити кровотечу. “І вже коли мене витягли, я побачив, що мій друг лежить. Він навіть не рухався”.

Довідка. З 2015 року до 2016 року Масі Найєм брав участь у бойових діях на сході України. 17 квітня Наєм підтвердив, що повернувся до лав ЗСУ: “Нарешті я знайшов спокій. Тому що тепер знову в лавах ЗСУ. Взяв із собою речі, книгу з полиці, яку ще не читав. І думки про світле майбутнє”, – написав він у Facebook.