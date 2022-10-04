Про це повідомляють #Букви.
Одним і з тих, хто відповів на скандальний допис Ілона Маска став президент України Володимир Зеленський.
У своєму Twitter-акаунті Зеленський запропонував людям проголосувати, який Ілон Маск подобається їм більше: той, який підтримує Україну чи той, який підтримує Росію.
Допис українського лідера забрав низку коментарів. Прокоментував його і сам Ілон Маск.
“Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу”, – написав він.
Також у коментарях до твіту президента України Ілон Маск написав, що його компанія SpaceX витратила близько 80 мільйонів доларів на підключення та підтримку Starlink в Україні.
“Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Очевидно, ми за Україну”, – написав він.
Водночас Маск наголосив, що намагання України повернути Крим приведе до “масової загибелі” та до “ризику ядерної війни”, що стане жахливим наслідком як для України, так і для планети Земля.
ДОВІДКА: Американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск вирішив поділитись своїм баченням “миру” в Україні, згідно з яким він допускає проведення референдумів під наглядом ООН, а передачу Криму назвав “помилкою Хрущова”. Частина підписників мільярдера не погодилась з формулюванням підприємця та розкритикували його за незнання історії.
- Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв похвалив допис американського мільярдера Ілона Маска у Twitter щодо окупованого Криму.