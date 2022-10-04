Напередодні американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск запропонував свій план "примирення" України та Росії, до якого зокрема входив пункт "залишити Крим російським". Більшість користувачів соцмереж розкритикували Маска через ці дописи. Відповіли йому й українські політики, після чого бізнесмен заявив, що "продовжує підтримувати Україну".

Про це повідомляють #Букви.

Одним і з тих, хто відповів на скандальний допис Ілона Маска став президент України Володимир Зеленський.

У своєму Twitter-акаунті Зеленський запропонував людям проголосувати, який Ілон Маск подобається їм більше: той, який підтримує Україну чи той, який підтримує Росію.

Допис українського лідера забрав низку коментарів. Прокоментував його і сам Ілон Маск.

“Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу”, – написав він.

Також у коментарях до твіту президента України Ілон Маск написав, що його компанія SpaceX витратила близько 80 мільйонів доларів на підключення та підтримку Starlink в Україні.

“Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Очевидно, ми за Україну”, – написав він.

Водночас Маск наголосив, що намагання України повернути Крим приведе до “масової загибелі” та до “ризику ядерної війни”, що стане жахливим наслідком як для України, так і для планети Земля.

ДОВІДКА: Американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск вирішив поділитись своїм баченням “миру” в Україні, згідно з яким він допускає проведення референдумів під наглядом ООН, а передачу Криму назвав “помилкою Хрущова”. Частина підписників мільярдера не погодилась з формулюванням підприємця та розкритикували його за незнання історії.