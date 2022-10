Про це повідомляють #Букви.

Маск висловив припущення, що заради припинення агресивної війни на знищення Україна має відмовитися від Криму на користь РФ та свого шляху в НАТО.

Про це йдеться у його дописі у Twitter, де він запропонував свій варіант “мирного плану” та надав можливість користувачам проголосувати “за” чи “проти”.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022