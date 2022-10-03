Американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск вирішив поділитись своїм баченням "миру" в Україні, згідно з яким він допускає проведення референдумів під наглядом ООН, а передачу Криму назвав "помилкою Хрущова". Частина підписників мільярдера не погодилась з формулюванням підприємця та розкритикували його за незнання історії.

Про це повідомляють #Букви.

Маск висловив припущення, що заради припинення агресивної війни на знищення Україна має відмовитися від Криму на користь РФ та свого шляху в НАТО.

Про це йдеться у його дописі у Twitter, де він запропонував свій варіант “мирного плану” та надав можливість користувачам проголосувати “за” чи “проти”.

Ukraine-Russia Peace: – Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people. – Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake). – Water supply to Crimea assured. – Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Так званий “план” складається з чотирьох пунктів:

“Референдуми” під наглядом ООН в окупованих РФ областях: “Росія йде, якщо буде на це воля народу”;

Крим “залишається частиною РФ”, “як це було з 1783 року до помилки Хрущова”;

Україна більше не перекриває подачу води до анексованого Криму;

Україна погоджується на нейтральний статус.

Маск зауважив, що цілком ймовірно, що так і буде зрештою – “питання лише в тому, скільки людей загинуть перед цим”.

Винахідник переконаний, що так Україна втратить лише Крим, оскільки “РФ вдерлася на території, які однозначно обрали б бути частиною України”.

Окрім цього, він висловив побоювання, що можливим, хоч і малоймовірним, “результатом цього конфлікту є ядерна війна”.

Станом на 21.00 проголосувало понад 810 000 підписників, з яких більш як 61% проголосували проти запропонованого плану.

Своєю чергою український дипломат Андрій Мельник (експосол у Німеччині) вже зреагував на пропозицію Маска.

“Іди на**й – ось тобі моя дуже дипломатична відповідь, Ілоне Маск”, – написав він.

Старший радник Конгресу США Пол Массаро також висловився щодо пропозиції. За його сценарієм, Україна звільняє всю свою суверенну територію, а РФ “деколонізується, демілітаризується та денуклеаризується”. Варто зауважити, що його відповідь отримала більше лайків, ніж пост Маск.

Англомовне видання “KyivPost” також зазначило: “Ілоне, ти крутий хлопець, і спасибі за Starlink, але було б дуже добре, якби ти проводив голосування щодо тих речей, у яких ти обізнаний. Ми не проводимо голосування по апартеїду і Нельсону Манделі”.

Багато підписників мільярдера почали критикувати його за пост, зауважуючи, що така позиція лише розпалює апетит авторитарних керівників та заохочує до анексій чужих територій.

Згодом Маск поскаржився на “потужну атаку ботів”.

На що #Букви пояснили масштабну критику не атакою ботів, а звичайною реакцією на пропозицію мільйонам “забути” про вбивства, смерті та усе те горе, що принесла РФ.

Варто зауважити, що акції Tesla стрімко пішли вниз після опублікованого твіта. Так, акції впали майже на 9% після допису.

Після нищівної критики мільярдер заявив, що влада України має “шукати миру” якщо “дбає про свій народ”. Маск пояснив, що населення РФ утричі перевищує населення України, тож, у разі “повномасштабної мобілізації в РФ” втрати з обох сторін “будуть нищівні”.

Раніше Ілон Маск зізнався, що має синдром Аспергера — розлад психічного розвитку, пов’язаний зі складнощами соціалізації та невербальної комунікації.

“Я знаю, що час від часу кажу чи пишу в інтернеті дивні речі, але так працює мій мозок… Ви справді думали, що я буду простим собі хлопакою?”, – саме так він прокоментував це.

Довідка. Синдром Аспергера — захворювання, що відносять до розладів аутистичного спектра. Його назвали за іменем австрійського педагога Ганса Аспергера. Той у 1944 році провів спостереження за хлопчиками, яким було складно взаємодіяти з іншими людьми й спілкуватися, хоча за рівнем розвитку й інтелекту вони не відставали від однолітків.

Спершу синдром його імені діагностували як окреме захворювання, але у 2013 році в п’ятому виданні Посібника з діагностики й статистики психічних розладів Американської психіатричної асоціації його віднесли до розладів аутистичного спектра.

Окремого діагнозу “синдром Аспергера” не ставлять — є саме розлад аутистичного спектра, а вже в його межах виокремлюють Аспергер та деякі інші.

Діти із синдромом Аспергера часто не реагують на очевидні міміку, жести чи фігури мовлення. Говоритимуть монотонним голосом, без інтонацій. Не тримають зоровий контакт із іншими.

Ще одна ознака захворювання — зацикленість на одній конкретній темі. Діти із синдромом Аспергера можуть збирати якусь конкретну річ або говорити лише на одну тему, часто повторюючись і говорячи мов до себе. У таких дітей може бути добре розвинена механічна пам’ять, але проблеми з розумінням абстрактних речей.

Водночас зацикленість та увага до дрібниць дозволяє людям з Аспергером легко вирішувати складні завдання.

Нагадаємо, що у квітні цього року американський винахідник, підприємець Ілон Маск придбав соціальну мережу Twitter за 44 млрд доларів після тривалих перемовин.

Згодом Маск публічно висловив занепокоєння, що Twitter ввів його в оману щодо кількості ботів і фейкових акаунтів у мережі. Twitter відкинув ці звинувачення та заявив, що надав Маску достатньо інформації про компанію. У липні Маск подав заяву про вихід з угоди, що призвело до позову Twitter і зустрічного позову Маска.

Раніше американський винахідник Ілон Маск знайшов нову причину для того, щоб розірвати угоду про купівлю Twitter за 44 млрд доларів. Цього разу він посилається на слова колишнього керівника служби кібербезпеки у Twitter, який заявив про “кричущі недоліки” у захисті від хакерів.