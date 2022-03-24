Про це повідомляє Business Insider.
Як відомо, у день повномасштабного вторгнення Пєскова спочатку опублікувала у своєму Instagram історію з хештегом “Ні війні”. Певна кількість людей сприйняла це як критику путінського режиму, але пізніше цю історію видалили.
Ба більше, згодом дочка путінського речника почала виправдовуватися, що вона “мала на увазі не Україну, а увесь світ”. А єдине, що вона дійсно розкритикувала – це застосовані проти неї санкції.
“Для мене це абсолютно несправедливо та необґрунтовано. Я була дуже здивована, бо дивно вводити санкції проти людини, якій 24 роки і яка не має жодного стосунку до ситуації. Я засмучена, бо хотіла б подорожувати, і я люблю різні культури”, – заявила Пєскова.
Під санкціями країн Заходу сімейство Пєскова опинилося 18-го березня. Instagram-сторінка “невинної громадянки світу” вже недоступна.
- Нагадаємо, Велика Британія 24 березня запровадила нові санкції проти РФ та Білорусі у відповідь на розв’язану війну проти України. До списку потрапили фізособи, підприємства та міністерства.
- Усі футбольні клуби Російської Федерації, а також національна збірна відсторонені від усіх змагань, які проводяться під егідою ФІФА та УЄФА.
- Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена завершує підготовку чергового пакету санкцій проти більш ніж 300 депутатів Держдуми РФ з 450.