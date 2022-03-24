Донька речника Путіна Єлизавета Пєскова поскаржилася на санкції проти неї через те, що вона нібито у жодному разі не причетна до російського вторгнення в Україну. Тепер її непокоїть те, що вона "не може подорожувати".

Про це повідомляє Business Insider.

Як відомо, у день повномасштабного вторгнення Пєскова спочатку опублікувала у своєму Instagram історію з хештегом “Ні війні”. Певна кількість людей сприйняла це як критику путінського режиму, але пізніше цю історію видалили.

Ба більше, згодом дочка путінського речника почала виправдовуватися, що вона “мала на увазі не Україну, а увесь світ”. А єдине, що вона дійсно розкритикувала – це застосовані проти неї санкції.

“Для мене це абсолютно несправедливо та необґрунтовано. Я була дуже здивована, бо дивно вводити санкції проти людини, якій 24 роки і яка не має жодного стосунку до ситуації. Я засмучена, бо хотіла б подорожувати, і я люблю різні культури”, – заявила Пєскова.

Під санкціями країн Заходу сімейство Пєскова опинилося 18-го березня. Instagram-сторінка “невинної громадянки світу” вже недоступна.