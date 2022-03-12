Про це він сповістив під час спільного брифінгу полонених російських пілотів.
За словами підполковника Криштопа, про воєнні дії в Україні керівництво повідомило його ще в січні. У Харкові він тричі робив бойові вильоти з фугасними авіабомбами на борту. Калібр таких снарядів був 250 та 500 кг, а радіус поразки – 60 метрів.
“Під час виконання я зрозумів, що цілью є житлові будинки. Але злочинний наказ я все одно виконав. Після чого був збитий засобами ППО України”, – зізнався полонений Криштоп.
Криштоп також заявив, що “визнає свою провину” і пообіцяв “докласти усіх зусиль для того, аби закінчити війну якомога швидше”.
“Вважаю, що цю війну ми вже програли”, – констатував збитий пілот.
- Нагадаємо, у Харкові вдалося відновити цифрове телевізійне мовлення. У Харківській області постраждала телевежа 6 березня від обстрілу російських окупантів.
- Харків повністю знаходиться під обороною ЗСУ. Наразі ворог не робить наступальних дій, однак продовжує ракетно-бомбові удари по житловим кварталам на околицях міста.
- Російський напад готувався із думкою, що Захід знову буде розгублений та млявий на тлі війни в Україні. План “Барбаросса-2022” не врахував, що подібні агресивні дії поставили під удар основні принципи європейського суспільства.