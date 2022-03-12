Полонений російський пілот Максим Криштоп, який брав участь у бомбардування мирного Харкова зізнався, що знав куди саме він скидував снаряди.

Про це він сповістив під час спільного брифінгу полонених російських пілотів.

За словами підполковника Криштопа, про воєнні дії в Україні керівництво повідомило його ще в січні. У Харкові він тричі робив бойові вильоти з фугасними авіабомбами на борту. Калібр таких снарядів був 250 та 500 кг, а радіус поразки – 60 метрів.

“Під час виконання я зрозумів, що цілью є житлові будинки. Але злочинний наказ я все одно виконав. Після чого був збитий засобами ППО України”, – зізнався полонений Криштоп.

Криштоп також заявив, що “визнає свою провину” і пообіцяв “докласти усіх зусиль для того, аби закінчити війну якомога швидше”.