Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що Росія припустила “захоплення за три дні”, оскільки Захід своїми вчинками, починаючи з 2007 року, демонстрував безкінечну готовність “прогинатися перед російськими вимогами”. Таку поведінку він назвав продажем “занепокоєння” за газ та нафту, за можливість отримати корупційну синекуру в “Газпромі”, за спокійне й сите життя.
“І так було до 2022 року, здавалось, так буде і надалі, але після 24-го лютого для Росії все одразу пішло не за планом. Захід прокинувся, коли опинився на межі втрати всього того, що складає його сутність: цінності, мораль і принципи.
Олексій Данілов подякував усім партнерам за зброю, патрони та захист України. Окремо він подякував британським, канадським і нідерландським партнерам за ініціативу щодо створення Міжнародної групи підтримки України.
Секретар РНБО наголосив, що Україна потребує передачі бойової авіації і засобів ППО. Наразі це питання захисту українського неба, а значить звичайних міст та мирного населення.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі “охолов” до питання членства України у НАТО. Як зауважив президент, Альянс не готовий прийняти Україну до себе, тому що боїться суперечок з Росією.
- Також відомо, що окупанти вкотре порушили правила війни, атакувавши “зелені коридори” в Сумах та Маріуполі. Терористи почали обстрілювати їх в напрямку гуманітарного коридору для цивільного населення.
- Президент України Володимир Зеленський поскаржився на міжнародний Червоний Хрест зазначивши, що його волонтери заборонили Україні використовувати свою емблему під час евакуації мирних мешканців, а також на автомобілях, які розвозять гуманітарну допомогу.
- Прессекретар Пентагону Джон Кірбі вважає, що Путін намагається залучити найманців із Сирії, щоб вони воювали в Україні.
- За словами високопоставленого чиновника з оборони Сполучених Штатів Америки, РФ вже випустила загалом 600 ракет з початку нападу на Україну. Водночас зазначається, що вона використала близько 95% своєї бойової потужності в Україні.