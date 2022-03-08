Російський напад готувався із думкою, що Захід знову буде розгублений та млявий на тлі війни в Україні. План "Барбаросс-2022" не врахував, що подібні агресивні дії поставили під удар основні принципи європейського суспільства.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що Росія припустила “захоплення за три дні”, оскільки Захід своїми вчинками, починаючи з 2007 року, демонстрував безкінечну готовність “прогинатися перед російськими вимогами”. Таку поведінку він назвав продажем “занепокоєння” за газ та нафту, за можливість отримати корупційну синекуру в “Газпромі”, за спокійне й сите життя.

“І так було до 2022 року, здавалось, так буде і надалі, але після 24-го лютого для Росії все одразу пішло не за планом. Захід прокинувся, коли опинився на межі втрати всього того, що складає його сутність: цінності, мораль і принципи.

Олексій Данілов подякував усім партнерам за зброю, патрони та захист України. Окремо він подякував британським, канадським і нідерландським партнерам за ініціативу щодо створення Міжнародної групи підтримки України.

Секретар РНБО наголосив, що Україна потребує передачі бойової авіації і засобів ППО. Наразі це питання захисту українського неба, а значить звичайних міст та мирного населення.

“Якщо НАТО не хоче або неспроможне “закрити небо” над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах”, — резюмував Данілов.