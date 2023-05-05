Про це повідомляє МОЗ.
Зазначається, що 28 квітня, коли росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Умані, Ірина з мамою спали вдома. Вони були у сусідньому будинку від того, куди влучила ракета.
Мама Ірини прокинулась від гучного звука у себе в оселі й спочатку не могла зрозуміти де вона, бо вибухова хвиля зруйнувала все навколо. Жінка одразу кинулася до доньки, аби вибігти на вулицю. Проте та відповіла, що не відчуває праву ногу та руку. Тоді мати Ірини побачила, що подушка, на якій спала дівчина, була у крові.
Лікарі констатували вогнепальне поранення головного мозку. Як пишуть у МОЗ, осколок зрикошетив від стіни та уразив дівчину. Ірину оперативно доправили до Києва.
“Сантиметровий уламок пройшов крізь усю ліву півкулю мозку і зупинився у потиличній частині голови дівчини. Лікарі кажуть, що до венозної судини залишалося менше пів сантиметра — тоді неминуча смерть”, — йдеться в повідомленні.
Уламок хірурги змогли знайти тільки під операційним рентгеном та видалили за допомогою спеціального магніту. Зараз життю Ірини нічого не загрожує.
- Вночі 28 квітня російські військові випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. Силами ППО вдалося збити 21 ворожу ракету та дрони, але дві ракети таки досягли цілі. Одна з них влучила у 9-поверхівку міста Умань.
- Там оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.
- 30 квітня в Умані відбулася церемонія поховання загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку в Умані. На похоронах плакала дитина — за сестричкою і братом, яких вбила Росія.