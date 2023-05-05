У Міністерстві охорони здоров'я розповіли історію 25-річної Ірини, яка пережила ракетну атаку в Умані. Уламок російської ракети влучив у ліву півкулю мозку дівчини.

Про це повідомляє МОЗ.

Зазначається, що 28 квітня, коли росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Умані, Ірина з мамою спали вдома. Вони були у сусідньому будинку від того, куди влучила ракета.

Мама Ірини прокинулась від гучного звука у себе в оселі й спочатку не могла зрозуміти де вона, бо вибухова хвиля зруйнувала все навколо. Жінка одразу кинулася до доньки, аби вибігти на вулицю. Проте та відповіла, що не відчуває праву ногу та руку. Тоді мати Ірини побачила, що подушка, на якій спала дівчина, була у крові.

Лікарі констатували вогнепальне поранення головного мозку. Як пишуть у МОЗ, осколок зрикошетив від стіни та уразив дівчину. Ірину оперативно доправили до Києва.

“Сантиметровий уламок пройшов крізь усю ліву півкулю мозку і зупинився у потиличній частині голови дівчини. Лікарі кажуть, що до венозної судини залишалося менше пів сантиметра — тоді неминуча смерть”, — йдеться в повідомленні.

Уламок хірурги змогли знайти тільки під операційним рентгеном та видалили за допомогою спеціального магніту. Зараз життю Ірини нічого не загрожує.