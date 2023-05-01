30 квітня в Умані відбулася церемонія поховання загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку в Умані. На похоронах плакала дитина – за сестричкою і братом, яких вбила Росія.

Про це повідомила народна депутатка України від партії “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко.

Вночі 28 квітня російські військові випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. Силами ППО вдалося збити 21 ворожу ракету та дрони, але дві ракети таки досягли цілі. Одна з них влучила у 9-поверхівку міста Умань. Там оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.

Внаслідок терористичного акту росіян вбито 23 особи. Серед них – п’ятеро дітей, зокрема 11-річна Софія Шульга та 17-річний Кирило Писарєв. У них залишився брат – Михайло Шульга.

“Діти жили у панельній квартирі в Умані, у будинку, в який влучила російська ракета. Росія – це абсолютне зло. Яка забирає в українських дітей дитинство і життя”, – додала Ірина Геращенко.

Загиблі були родом із Луганської області.