Про це повідомила народна депутатка України від партії “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко.
Вночі 28 квітня російські військові випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. Силами ППО вдалося збити 21 ворожу ракету та дрони, але дві ракети таки досягли цілі. Одна з них влучила у 9-поверхівку міста Умань. Там оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.
Внаслідок терористичного акту росіян вбито 23 особи. Серед них – п’ятеро дітей, зокрема 11-річна Софія Шульга та 17-річний Кирило Писарєв. У них залишився брат – Михайло Шульга.
“Діти жили у панельній квартирі в Умані, у будинку, в який влучила російська ракета. Росія – це абсолютне зло. Яка забирає в українських дітей дитинство і життя”, – додала Ірина Геращенко.
Загиблі були родом із Луганської області.
- Лунали вибухи і на Дніпропетровщині: там внаслідок російських обстрілів загинули 31-річна жінка та дворічна дитина.
- Уламки збитої російської ракети також пошкодили багатоповерхівку в місті Українка на Київщині, внаслідок чого постраждала дитина 2009 року народження.