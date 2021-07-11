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Як лідери «Слуги народу» Арахамія та Корнієнко хвалили Комуністичну партію Китаю, – відео

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та його заступник Олександр Корнієнко підготували відеопривітання з нагоди 100-річчня Комуністичної партії Китаю.

Неділя, 11 липня 2021, 17:58

Про це повідомляють #Букви з посиланням на китайський канал CCTV.

Арахамія виступив російською мовою та заявив, що “китайський приклад є унікальним”.

Китайський приклад є унікальним завдяки, перш за все, звісно, Китайській партії, книги якої я читаю. Мені посол Китаю подарував збірки творів, книги голови партії. Я читаю і захоплююся горизонтом планування. Що є унікальним для китайського народу та всього світу – це горизонт планування”, – заявив Арахамія.


Його колега Олександр Корнієнко підготував дещо довший виступ, але вже українською. На його думку, Китай продемонстрував приклад того, “як можна за короткий термін побороти бідність та гарантувати усім мешканцям достатньо високий рівень соціальних гарантій”.

“Ті темпи економічного зростання, які демонструє Китайська Народна Республіка під керівництвом Комуністичної партії Китаю та її очільників, дають приклад усьому світу, як треба вибудовувати гармонійні стосунки з партнерами в усьому світі”, – сказав Корнієнко.


Нагадаємо, що раніше голова пропрезидентської партії “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що політсила має спільні принципи з Комуністичною партією Китаю. Зокрема, Арахамія вважає, що обидві партії схожі, оскільки їхнім девізом є “служіння народу”.

Нагадаємо, що влада Китаю погрожувала заблокувати постачання 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу в Україну. За даними джерел, Китай вимагав, щоб Україна відмовилася від підтримки документа, що дозволяє перевірити дотримання прав людини в західному регіоні Китаю Сіньцзяні.

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Теги: відео, Давид Арахамія, Китай, Комуністична партія, Олександр Корнієнко

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