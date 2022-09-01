Державне бюро розслідувань роз’яснило українським держслужбовцям, як не стати колаборантом на тимчасово окупованих територіях.

Відповідне роз’яснення ДБР оприлюднило у Telegram.

Бюро розслідувань розписало пояснення для посадовців, суддів, працівників правоохоронних органів, які перебувають на тимчасово захоплених територіях України.

Найголовніше, що порадили — за можливості залишити захоплену територію.

Якщо такої можливості немає, то слід:

Повідомити керівництво про свою ситуацію;

Намагатися уникати контактів з окупантами та їх посіпаками;

Надійно заховати документи, які можуть зацікавити окупантів або виявлення яких може загрожувати вам;

Не брати участі у жодних зборах, нарадах, зібраннях, організованих окупаційною владою;

Не підписувати жодних папірців від агресора;

Не передавати жодних матеріальних ресурсів та не надавайте іншої допомоги окупантам;

Не погоджуватись на роботу в “офіційних органах” окупантів.

Водночас у ДБР закликали передавати інформацію про окупантів та їхню діяльність визначеними Україною каналами у разі, якщо обставини змусили піти на роботу до них.