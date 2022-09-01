Відповідне роз’яснення ДБР оприлюднило у Telegram.
Бюро розслідувань розписало пояснення для посадовців, суддів, працівників правоохоронних органів, які перебувають на тимчасово захоплених територіях України.
Найголовніше, що порадили — за можливості залишити захоплену територію.
Якщо такої можливості немає, то слід:
- Повідомити керівництво про свою ситуацію;
- Намагатися уникати контактів з окупантами та їх посіпаками;
- Надійно заховати документи, які можуть зацікавити окупантів або виявлення яких може загрожувати вам;
- Не брати участі у жодних зборах, нарадах, зібраннях, організованих окупаційною владою;
- Не підписувати жодних папірців від агресора;
- Не передавати жодних матеріальних ресурсів та не надавайте іншої допомоги окупантам;
- Не погоджуватись на роботу в “офіційних органах” окупантів.
Водночас у ДБР закликали передавати інформацію про окупантів та їхню діяльність визначеними Україною каналами у разі, якщо обставини змусили піти на роботу до них.
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