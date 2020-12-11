Covid-19 Україна

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Як обрати потрібний тест на коронавірус: пояснення МОЗ

В Україні набули чинності нові стандарти медичної допомоги “Коронавірусна хвороба (COVID-19)” у частині підходів до тестування.

П’ятниця, 11 грудня 2020, 19:40

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Метод ПЛР залишається основним для етіологічної лабораторної діагностики COVID-19. 

ПЛР-тест необхідно зробити особам з:

  • підозрою на COVID-19; 
  • ознаками тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС); 
  • ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій; 
  • ознаками пневмонії. 

В Україні активно практикують швидкий тест на коронавірус – тест на антиген. Це попереднє скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2.

Швидкий тест на антиген необхідно зробити особам:

  • з підозрою на COVID-19; 
  • з ознаками ТГРС;
  • з ознаками інших ГРВІ;
  • з ознаками пневмонії;
  • що були у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на COVID-19;
  • що повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням COVID-19; 
  • що підлягають плановій госпіталізації.

Однак Ляшко зазначив, що у випадку отримання позитивного результату швидкого тесту на антиген необхідно зробити ПЛР-тест. Тільки цей результат може достовірно установити ваш діагноз. Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або ймовірного випадку захворювання на COVID-19. 

Також дозволили використовувати швидкі тести на визначення антигену SARS-CoV-2 для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників та при планових госпіталізаціях. 

В МОЗ зазначили, що тест імуноферментного аналізу на визначення антитіл має допоміжне значення для діагностики COVID-19 та основне значення для оцінки імунної відповіді на наявну чи перенесену хворобу. 

Існує декілька типів антитіл до коронавірусу, які піддаються виявленню у певний період часу. Зокрема, антитіла класу А (IgА) досягають піку через 2 тижні після зараження та зберігаються тривалий період часу. Антитіла класу М (IgМ) досягають піку через тиждень після зараження і можуть зберігатись впродовж 2-х місяців і більше.  Антитіла класу G (IgG) можна визначити приблизно з 3- го тижня або раніше.

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Теги: МОЗ, Коронавірус, ПЛР-тест, тест на антиген, тест на антитіла

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