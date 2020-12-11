Як обрати потрібний тест на коронавірус: пояснення МОЗ

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Метод ПЛР залишається основним для етіологічної лабораторної діагностики COVID-19.
ПЛР-тест необхідно зробити особам з:
- підозрою на COVID-19;
- ознаками тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС);
- ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;
- ознаками пневмонії.
В Україні активно практикують швидкий тест на коронавірус – тест на антиген. Це попереднє скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2.
Швидкий тест на антиген необхідно зробити особам:
- з підозрою на COVID-19;
- з ознаками ТГРС;
- з ознаками інших ГРВІ;
- з ознаками пневмонії;
- що були у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на COVID-19;
- що повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням COVID-19;
- що підлягають плановій госпіталізації.
Однак Ляшко зазначив, що у випадку отримання позитивного результату швидкого тесту на антиген необхідно зробити ПЛР-тест. Тільки цей результат може достовірно установити ваш діагноз. Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або ймовірного випадку захворювання на COVID-19.
Також дозволили використовувати швидкі тести на визначення антигену SARS-CoV-2 для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників та при планових госпіталізаціях.
В МОЗ зазначили, що тест імуноферментного аналізу на визначення антитіл має допоміжне значення для діагностики COVID-19 та основне значення для оцінки імунної відповіді на наявну чи перенесену хворобу.
Існує декілька типів антитіл до коронавірусу, які піддаються виявленню у певний період часу. Зокрема, антитіла класу А (IgА) досягають піку через 2 тижні після зараження та зберігаються тривалий період часу. Антитіла класу М (IgМ) досягають піку через тиждень після зараження і можуть зберігатись впродовж 2-х місяців і більше. Антитіла класу G (IgG) можна визначити приблизно з 3- го тижня або раніше.
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