В Україні – понад 13,5 тис. нових випадків COVID-19

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 846 осіб;
- летальних випадків – 285;
- одужало – 15 327 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 872 228 осіб;
- одужало – 480 348 осіб;
- летальних випадків – 14 755;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 88 317 випадків;
- Вінницька область – 19 481 випадок;
- Волинська область – 27 537 випадків;
- Дніпропетровська область – 47 650 випадків;
- Донецька область – 28 391 випадок;
- Житомирська область – 33 405 випадків;
- Закарпатська область – 25 693 випадки;
- Запорізька область – 40 653 випадки;
- Івано-Франківська область – 40 282 випадки;
- Київська область – 46 998 випадків;
- Кіровоградська область – 6 921 випадок;
- Луганська область – 7 615 випадків;
- Львівська область – 52 578 випадків;
- Миколаївська область – 22 980 випадків;
- Одеська область – 55 714 випадків;
- Полтавська область – 28 435 випадків;
- Рівненська область – 35 452 випадки;
- Сумська область – 34 996 випадків;
- Тернопільська область – 30 738 випадків;
- Харківська область – 61 424 випадки;
- Херсонська область – 13 401 випадок;
- Хмельницька область – 33 958 випадків;
- Черкаська область – 30 133 випадки;
- Чернівецька область – 36 286 випадків;
- Чернігівська область – 23 190 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
- У п’ятницю, 4 грудня, представники уряду разом з очільниками міст та ОДА обговорили перелік обмежень під час локдауну та дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що радив уряду не вводити локдаун у грудні.
- Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме Уряду ввести жорсткий карантин (локдаун) на початку січня 2021 року терміном на три тижні.
- Майже 60% українців підтримують запровадження локдауну (жорстких карантинних обмежень) на новорічні свята. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.