Covid-19 Україна

оновлено 11.12.2020 о 08:02

Всього:

872228 (+13514)

Хворіють:

377125 (+13514)

Вилікувались:

480348 (+15327)

Померло:

14755 (+285)

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В Україні – понад 13,5 тис. нових випадків COVID-19

За минулу добу, 10 грудня, в Україні виявили 13 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.

П’ятниця, 11 грудня 2020, 08:30

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 846 осіб;
  • летальних випадків – 285;
  • одужало – 15 327 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 872 228 осіб;
  • одужало – 480 348 осіб;
  • летальних випадків – 14 755;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.

Кількість захворювань в регіонах:
  • Київ – 88 317 випадків;
  • Вінницька область – 19 481 випадок;
  • Волинська область – 27 537 випадків;
  • Дніпропетровська область – 47 650 випадків;
  • Донецька область – 28 391 випадок;
  • Житомирська область – 33 405 випадків;
  • Закарпатська область – 25 693 випадки;
  • Запорізька область – 40 653 випадки;
  • Івано-Франківська область – 40 282 випадки;
  • Київська область – 46 998 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 921 випадок;
  • Луганська область – 7 615 випадків;
  • Львівська область – 52 578 випадків;
  • Миколаївська область – 22 980 випадків;
  • Одеська область – 55 714 випадків;
  • Полтавська область – 28 435 випадків;
  • Рівненська область – 35 452 випадки;
  • Сумська область – 34 996 випадків;
  • Тернопільська область – 30 738 випадків;
  • Харківська область – 61 424 випадки;
  • Херсонська область – 13 401 випадок;
  • Хмельницька область – 33 958 випадків;
  • Черкаська область – 30 133 випадки;
  • Чернівецька область – 36 286 випадків;
  • Чернігівська область – 23 190 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
  • У п’ятницю, 4 грудня, представники уряду разом з очільниками міст та ОДА обговорили перелік обмежень під час локдауну та дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.
  • Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що радив уряду не вводити локдаун у грудні.
  • Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме Уряду ввести жорсткий карантин (локдаун) на початку січня 2021 року терміном на три тижні.
  • Майже 60% українців підтримують запровадження локдауну (жорстких карантинних обмежень) на новорічні свята. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
Теги: МОЗ, карантин, Коронавірус, Максим Степанов, одужали, померлі, статистика

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