Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирил Тимошенко у Telegram-каналі.
Право на матеріальну допомогу мають родини з трьома чи більше дітьми до 18 років, якщо принаймні однієї з них ще немає 2 років. Також на неї можуть розраховувати родини з двома або більше дітьми, якщо один із неповнолітніх має інвалідність. Допомогу можуть отримати названі батьки або батьки-вихователі.
Спершу для надання заявки родина має зареєструватися на сайті програми: register.unicef.org. Її розглядатимуть фахівці ЮНІСЕФ та його партнери. Про рішення сповістять надіславши СМС на номер, який залишать у заявці.
Допомога надаватиметься одноразово на три місяці з розрахунку по 2 200 гривень на кожного члена родини. Проте сума не перебільшить виплати як на п’ять осіб. Тобто родина з п’яти членів одноразово може отримати 33 тисячі гривень.
Заявник має вказати у заяві банківський рахунок чи дебетову картку. Упродовж чотирьох тижнів після подання заявки вони мають надійти. Перед тим як вказувати картку рекомендується перевірити доступ до рахунку та користування нею, аби процедура не затягнулася.
- Нагадаємо, за даними Організації Об’єднаних Націй, унаслідок широкомасштабного російського вторгнення, 4,5 мільйона українських дітей були вимушені покинути свої домівки.
- Також станом на 31 березня 2022 року від початку вторгнення Російської Федерації в Україну загинуло 148 дітей та щонайменше 232 дитини отримали поранення.
- Крім того, у Київській області стартувала посівна кампанія під урожай 2022 року. Цього разу її розпочато у надскладних умовах під вибухи та пожежі.