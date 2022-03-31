Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирил Тимошенко у Telegram-каналі.

Право на матеріальну допомогу мають родини з трьома чи більше дітьми до 18 років, якщо принаймні однієї з них ще немає 2 років. Також на неї можуть розраховувати родини з двома або більше дітьми, якщо один із неповнолітніх має інвалідність. Допомогу можуть отримати названі батьки або батьки-вихователі.

Спершу для надання заявки родина має зареєструватися на сайті програми: register.unicef.org. Її розглядатимуть фахівці ЮНІСЕФ та його партнери. Про рішення сповістять надіславши СМС на номер, який залишать у заявці.