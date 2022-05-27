Цього року на День Києва не заплановано масштабних святкувань та концертів. Адже в Україні триває воєнний стан.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

З урахування воєнного стану, до Дня Києва для дітей підготовано деякі розважальні заходи, проте переважно проходитимуть вони в онлайні. Щодо дорослих, то кияни та гості міста зможуть здійснити пішохідні екскурсії, відвідати виставки та невеликі концертні виступи.

На День Києва муніципальні музеї та бібліотеки представлять глядачам тематичні художні та книжкові виставки з історії Києва, його традицій, звичаїв та культури.

Також цими вихідними кияни та гості міста зможуть відвідати концертні виступи на свіжому повітрі, у паркових зонах. Наприклад, можна буде завітати до парку імені Т. Шевченка, до Центрального парк культури і відпочинку, до парку “Володимирська гірка” тощо.

Для тривалих прогулянок містом можна обрати пішохідні екскурсії “Київ незламний”, “Золотоворітський квартал”, “Пушкінська: паралельно Хрещатику”.

28 травня відбудеться спеціальний показ до Дня Києва: увазі глядачів представлять документальну стрічку режисера Андрія Загданського “Національний музей” у кінотеатрі “Ліра”. А наступного дня, 29 травня, можна буде відвідати патріотичний майстер-клас у Музеї видатних діячів української культури.

Проте міська влада закликає під час відпочинку не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та відразу спускатися в укриття.