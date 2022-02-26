ДПСУ, НПУ, НГУ, ЗСУ, СБУ та інші правоохоронні структури віддають ці три дні за нас і Україну свої життя. Але і ми можемо їм допомогти. Як це зробити, пояснює Міністерство оборони України.

Відповідну інструкцію Міноборони опублікувало у Facebook.

Що важливо: не допустити ворога всередину території.

Якщо ви побачили колону танків, знайте: після них обов’язково поїде колона бензовозів. Потрібно зробити усе, щоб вони не могли пройти далі. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт тощо. Немає палива – немає техніки.

Якщо ви бачите, що колона зайшла в лісосмугу – заблокуйте їм виїзд.

Якщо ви знаєте, що в лісі зупинилися окупанти, і ви на 100% переконані, що це саме війська ворога – запаліть ліс.

Ескалаторами обкопуйте населені пункти, щоб ворог не зміг проїхати.

Якщо у вас є зброя з оптичними прицілами – стріляйте по колесах ворога, щоб зупинити транспорт. Далі можна і в самого ворога.

Знімайте вказівники на місцевості, дезінформуйте ворога!

Знищуйте, прикривайте мітки, які роблять диверсанти.

Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу.

“Слава Україні, Героям Слава — вітаємося тільки так, нехай чують, куди приїхали по смерть!!!!”, – наголошують у відомстві.