Відповідну інструкцію Міноборони опублікувало у Facebook.
Що важливо: не допустити ворога всередину території.
Якщо ви побачили колону танків, знайте: після них обов’язково поїде колона бензовозів. Потрібно зробити усе, щоб вони не могли пройти далі. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт тощо. Немає палива – немає техніки.
Якщо ви бачите, що колона зайшла в лісосмугу – заблокуйте їм виїзд.
Якщо ви знаєте, що в лісі зупинилися окупанти, і ви на 100% переконані, що це саме війська ворога – запаліть ліс.
Ескалаторами обкопуйте населені пункти, щоб ворог не зміг проїхати.
Якщо у вас є зброя з оптичними прицілами – стріляйте по колесах ворога, щоб зупинити транспорт. Далі можна і в самого ворога.
Знімайте вказівники на місцевості, дезінформуйте ворога!
Знищуйте, прикривайте мітки, які роблять диверсанти.
Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу.
“Слава Україні, Героям Слава — вітаємося тільки так, нехай чують, куди приїхали по смерть!!!!”, – наголошують у відомстві.
- Нагадаємо, у соціальній мережі Instagram розпочали процес маркування верифікованих сторінок державних медіа РФ. В описі до них зазначається, що це “ЗМІ, яким керує Росія”.
- Збройні сили України попереджають про можливість фейкових дзвінків з номерів військовослужбовців близьким та рідним з невірогідною інформацією про їх становище та місце перебування.
- Також ворог поширює у соцмережах повідомлення про те, що о 23:30 сьогодні необхідно вимкнути всі електроприлади та до нуля знизити споживання в оселях, виявилось, що це фейк.