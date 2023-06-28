Джерело: Forbes

До останнього належить здатність компанії залучати й утримувати талановитих співробітників; взаємини з клієнтами та іншими зацікавленими сторонами; всебічний розвиток нематеріальних активів, пов’язаних із соціальним впливом.

На тлі цього PR team lead Join UP! Ольга Дідок розповідає, як українським компаніям імплементувати гендерну підтримку у комунікаційній стратегії і що може поліпшитись завдяки дружньому ставленню бізнесу до ЛГБТК(ІА+).

Під час Pride Month деякі представники українського бізнесу публічно підтримали ЛГБТК(ІА+)-спільноту, змінивши головні зображення сторінок у соцмережах на стилізовані під ЛГБТ-прапор. Проте це викликало низку суперечок, що змусило окремі компанії закрити свою сторінку.

“Цього року українські компанії та навіть державні інституції, як-от Міністерство закордонних справ, також долучилися до Pride Month. У соціальних мережах реакція очікувано була неоднозначною: з одного боку, представники брендів ділилися даними щодо зростання авдиторії й кількості відгуків на свою адресу у позитивній тональності, з іншого – вони ж отримали хвилю негативу й навіть критики”, – зауважили у виданні.

Зазначається, що в червні 2023 року Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати всеукраїнського опитування громадської думки щодо ЛГБТК(ІА+)-людей в Україні.

За останній рік частка тих, хто ставиться до представників спільноти негативно, зменшилася з 38% у травні 2022 року до 34% у травні 2023-го. Водночас побільшало тих, хто ставиться позитивно, з 13% до 15,5%.

61% українців ставиться до ЛГБТК(ІА+)-спільноти байдуже або позитивно. Рік тому цей показник був на рівні 58%. Водночас 68% респондентів висловлюються позитивно про те, що ЛГБТК(ІА+)-люди також стали на захист України від російської агресії.

“Як бачимо, підтримка суспільством ЛГБТК(ІА+) в Україні та світі поступово зростає. Компанії, бренди й держава дедалі більше долучаються до їх відкритої підтримки. Надалі цей тренд набиратиме актуальності”, – підкреслила експертка.

Якщо ваш бізнес планує долучитися до підтримки ЛГБТК(ІА+), цей чек-лист стане вам у пригоді:

формуйте внутрішню культуру та бренд роботодавця, який гарантує неупереджену рівність співробітникам;

вивчайте кейси та досвід комунікації підтримки ЛГБТК(ІА+) компаніями зі списку Global RepTrak 100;

інвестуйте в освіту команди щодо гендерної та сексуальної ідентичності, щоб сприяти відкритому та інклюзивному спілкуванню;

адаптуйте зовнішні повідомлення для різних цільових аудиторій та продемонструйте, що ви розумієте потреби та інтереси кожної;

у разі, якщо ви виходите у зовнішню комунікацію з підтримкою ЛГБТК(ІА+), будьте готові до негативу та підготуйте стейтменти з обґрунтуванням позиції компанії;

залишайтеся вірними своїм цінностям та принципам. Це те, що завжди високо цінується та знаходить підтримку й повагу серед клієнтів, співробітників та партнерів.

Варто додати, що лише сім країн Європи заборонили конверсійну терапію – суперечливу практику, що має на меті “вилікувати” ЛГБТК+ людей від їхньої сексуальної орієнтації.