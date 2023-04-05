Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, як українцям в умовах воєнного стану отримати допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Про це повідомляє Telegraph.

Зазначається, що в Україні з 1 січня 2023 року уповноваженим органом в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування є Пенсійний Фонд України (ПФУ). Підстава – набув чинності Закон України № 2620-IX “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, яким передбачено приєднання Фонду соціального страхування України до ПФУ.

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, страхова виплата у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору, гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом, призначається та здійснюється за основним місцем роботи.

Варто зауважити, що право на страхові виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи:

громадяни України,

іноземці,

особи без громадянства та члени їхніх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Підстава для призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – листок непрацездатності, сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або документа, що засвідчує факт усиновлення дитини, встановлення опіки над дитиною.

За словами Лубінця, допомога з тимчасової непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу у розмірі:

50% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам зі страховим стажем до 3 років;

60% середньої заробітної плати – застрахованим особам зі страховим стажем від 3 до 5 років;

70% середньої заробітної плати – застрахованим особам зі страховим стажем від 5 до 8 років;

100% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам зі страховим стажем понад 8 років;

100% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам: віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, яка їх замінює, які доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань; донорам, які мають право на пільгу; особам, реабілітованим відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”;

суми заробітної плати (доходу) застрахованої особи , яка є працівником або гіг-спеціалістом резидента Дія.Сіті, з якої фактично сплачено страхові внески, незалежно від страхового стажу.

Крім того, для отримання фінансування за листками непрацездатності від ПФУ роботодавцю необхідно подати заяву-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам кошти.

Згідно з повідомленням, умови здійснення виплат за лікарняними працівникам не змінились.

Оплата листків непрацездатності здійснюється 5 днів шляхом власних коштів, починаючи з шостого дня – за рахунок страхових коштів.

Важливо, що ПФУ здійснює фінансування страхувальників протягом трьох робочих днів після надходження заяви-розрахунку. Також роботодавець виплачує допомогу з тимчасової непрацездатності застрахованій особі у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.