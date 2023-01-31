Про це він заявив у колонці для The Washington Post.
За словами Джонсона, дипломатична стриманість, яка десятиліттями використовувалася щодо НАТО та України – закінчилася повною катастрофою.
Альянс витратив роки, розповідаючи українцям, що проводить політику “відкритих дверей” у НАТО, і що вони мають право “обирати власну долю”, і що РФ не повинна мати права вето, – зауважив експрем’єр Великої Британії.
Водночас весь цей час НАТО відкрито сигналізував Москві, що Україна ніколи не приєднається до Альянсу.
Як результат – найгірша війна в Європі за 80 років, сказав Джонсон, говорячи про повномасштабну російсько-українську війну.
“Раніше говорили, що українське населення надто розділене щодо членства в НАТО; і до 2014 року ви точно могли навести такий аргумент. Подивіться зараз на цифри. Підтримка членства в НАТО в Україні зараз стратосферна – 83 відсотки, згідно з нещодавнім опитуванням”, – додав політик.
Також він додав, що немає абсолютно нічого, чого НАТО могло б навчити українців щодо ведення війни. Насправді є багато чого, чого українці могли б навчити НАТО.
Перш за все, люди раніше стверджували, що перспектива членства України в НАТО є “провокаційною” для Путіна та Росії. По правді кажучи, ми ніколи не повинні були приймати цей аргумент, вважає Джонсон: “Треба було наполягати на реальності – Кремлю нічого боятися НАТО, бо це – оборонний альянс”.
Також, як зазначив Джонсон, Альянс не допомагав українцям вигнати Путіна з України, а створив трагікомічний “нормандський формат”, за яким Росія та Україна розглядалися як однаково винні, коли Росія явно була агресором, а Україна – жертвою.
Джонсон зізнався, що так само не вірив у можливість вступу України в НАТО: “І все ж реальність така, що НАТО нічого не зробило, щоб захистити Україну, і нічого не зробило для просування справи членства України. Правда полягає в тому, що якби ви запитали мене до вторгнення Путіна, коли Україна приєднається до НАТО, я б сказав: “Приблизно, коли пекло замерзне, або принаймні не у найближчі 10 років”.
“Путін не вторгся, бо думав, що Україна збирається вступати до НАТО. Він завжди знав, що це малоймовірно. Він напав на Україну, тому що вважав – з багатьма доказами – що ми не дуже серйозно ставимося до захисту України. Він атакував, тому що хотів відбудувати стару радянську імперію і тому, що вірив – марно – що переможе”, – наголосив британець.
За його словами, якби в НАТО були достатньо сміливими та послідовними, щоби включили Україну до Альянсу, тоді “цій повній катастрофі вдалося б запобігти”.
Він резюмував, що українцям треба дати усе необхідне, щоб якомога швидше закінчити цю війну, і почати процес прийняття України до НАТО.
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