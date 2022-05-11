Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що якщо Фінляндія подає заявку на вступ до НАТО, це буде заради безпеки її громадян.

Про це повідомляє CNN.

Виступаючи під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Токіо, Марін наголосила, що розмовляла зі своїм японським колегою про “плани Фінляндії щодо можливого подання заявки на членство в НАТО”.

“Якщо Фінляндія зробить цей історичний крок, то для безпеки наших громадян. Приєднання до НАТО зміцнить все міжнародна спільнота, яке виступає за наші спільні цінності”, — сказала Марін.

У вівторок парламентський комітет з оборони Фінляндії заявив комітету з закордонних справ Фінляндії, що виступає за подання заявки на членство в НАТО. Також комітет оборони висловив переконання, що членство в НАТО буде найкращим рішенням для безпеки Фінляндії.

Згодом міністерка з європейських справ Фінляндії Тітті Туппурайнен розповіла CNN, що є велика ймовірність того, що країна подаватиме заявку на членство в НАТО. Вона сподівається, що якщо Фінляндія подає заявку на приєднання до альянсу, “процес ратифікації буде якомога коротшим”.