Про це повідомляє CNN.
Виступаючи під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Токіо, Марін наголосила, що розмовляла зі своїм японським колегою про “плани Фінляндії щодо можливого подання заявки на членство в НАТО”.
“Якщо Фінляндія зробить цей історичний крок, то для безпеки наших громадян. Приєднання до НАТО зміцнить все міжнародна спільнота, яке виступає за наші спільні цінності”, — сказала Марін.
У вівторок парламентський комітет з оборони Фінляндії заявив комітету з закордонних справ Фінляндії, що виступає за подання заявки на членство в НАТО. Також комітет оборони висловив переконання, що членство в НАТО буде найкращим рішенням для безпеки Фінляндії.
Згодом міністерка з європейських справ Фінляндії Тітті Туппурайнен розповіла CNN, що є велика ймовірність того, що країна подаватиме заявку на членство в НАТО. Вона сподівається, що якщо Фінляндія подає заявку на приєднання до альянсу, “процес ратифікації буде якомога коротшим”.
- Нагадаємо, що президент Хорватії Зоран Міланович має намір ветувати вступ Фінляндії і Швеції в НАТО, якщо представлятиме країну на майбутньому Північноатлантичному саміті.
- Також згідно з повідомленням місцевих ЗМІ, Фінляндія вирішить подати заявку на членство в НАТО 12 травня – основним мотиватором такого поспіху є російська агресія в Україні.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про “швидкий вступ” Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, якщо країни подадуть відповідні заявки.