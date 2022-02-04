Про це повідомив Монастирський під час спілкування з журналістами 4 лютого.

Чи телефонував він мені з місця події? Я можу сказати, і тут присутні мої колеги колишні, народні депутати, які можуть підтвердити, що я надзвичайно негативно ставлюсь до будь-яких питань “порєшать”. Тому мені з таких питань ніхто дзвонити не може”, — заявив він.

Монастирський наголосив, що якби Трухін наважився звернутися до нього по допомогу у подібній ситуації, то реакція міністра була б негативною.

І якщо він би мені телефонував, то був би “посланий” в той же момент”, — сказав міністр.

Він вважає що будь-яка особа, зокрема нардеп має нести відповідальність за все те, що він вчинив.

Коли мені доповідали про це ДТП свого часу, у серпні, мені сказали, що з показів свідків є різні дані, хто був за кермом, тому слідчий направив клопотання до прокуратури з пропозицією передати його для дослідження в Державне бюро розслідувань. Мені сказали, що не всі екіпажі обладнані боді-камерами. На той час мені сказали, що цих записів немає”, — зазначив міністр.

Національна поліція наразі проводить службове розслідування.