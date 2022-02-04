Про це повідомив Монастирський під час спілкування з журналістами 4 лютого.
Чи телефонував він мені з місця події? Я можу сказати, і тут присутні мої колеги колишні, народні депутати, які можуть підтвердити, що я надзвичайно негативно ставлюсь до будь-яких питань “порєшать”. Тому мені з таких питань ніхто дзвонити не може”, — заявив він.
Монастирський наголосив, що якби Трухін наважився звернутися до нього по допомогу у подібній ситуації, то реакція міністра була б негативною.
І якщо він би мені телефонував, то був би “посланий” в той же момент”, — сказав міністр.
«Якби він мені подзвонив, то був би посланий». Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що нардеп Трухін не телефонував йому з місця ДТП у серпні pic.twitter.com/FlQsMJ1Dcq
— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) February 4, 2022
Він вважає що будь-яка особа, зокрема нардеп має нести відповідальність за все те, що він вчинив.
Коли мені доповідали про це ДТП свого часу, у серпні, мені сказали, що з показів свідків є різні дані, хто був за кермом, тому слідчий направив клопотання до прокуратури з пропозицією передати його для дослідження в Державне бюро розслідувань. Мені сказали, що не всі екіпажі обладнані боді-камерами. На той час мені сказали, що цих записів немає”, — зазначив міністр.
Національна поліція наразі проводить службове розслідування.
- Нагадаємо, що журналісти “Української правди” оприлюднили розслідування ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна. На відео Олександр Трухін (“Слуга народу”) після скоєного ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався уникнути відповідальності, пропонував хабар та обіцяв “домовитися” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.
- Після оприлюдненого відео Олександра Трухіна виключили з партії “Слуга народу”.
- Також Державне бюро розслідувань оприлюднило заяву, де зазначено, що поліціянт, який прибув на ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна (“Слуга народу”) не надав інформації ДБР, яку повідомив журналістам видання “Українська правда”.