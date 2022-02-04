Про це повідомив Монастирський під час спілкування з журналістами 4 лютого.

Чи телефонував він мені з місця події? Я можу сказати, і тут присутні мої колеги колишні, народні депутати, які можуть підтвердити, що я надзвичайно негативно ставлюсь до будь-яких питань “порєшать”. Тому мені з таких питань ніхто дзвонити не може”, — заявив він.

Монастирський наголосив, що якби Трухін наважився звернутися до нього по допомогу у подібній ситуації, то реакція міністра була б негативною.

І якщо він би мені телефонував, то був би “посланий” в той же момент”, — сказав міністр.

«Якби він мені подзвонив, то був би посланий». Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що нардеп Трухін не телефонував йому з місця ДТП у серпні pic.twitter.com/FlQsMJ1Dcq — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) February 4, 2022

Він вважає що будь-яка особа, зокрема нардеп має нести відповідальність за все те, що він вчинив.