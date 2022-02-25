Творець безпілотників Bayraktar Халук Байрактар долучився до підтримки України на тлі війни з Росією.

Відповідний допис він опублікував у Twitter.

Байрактар зауважив, що країни світу повинні діяти, аби зупинити війну. Інакше постраждають не лише мирні люди України.

“Я стою разом із шляхетним народом дружньої України, яка жорстоко окуповують на очах усього світу. Якщо це не спинити, то завтра війна постукає в усі двері. Весь світ має діяти, поки не пізно захистити невинних мирних жителів”, – закликав Халук Байрактар.

Tüm dünyanın gözü önünde zalimce işgal edilen dost Ukrayna'nın onurlu halkının yanındayım. Engellenmediği takdirde savaş yarın her kapıyı çalacak. Tüm dünya masum sivilleri korumak için çok geç olmadan harekete geçmeli.#StandWithUkraine#StopWar#StopRussianAggression pic.twitter.com/tA7xnHZosE — Haluk Bayraktar (@haluk) February 24, 2022

Зауважимо, Халук Байрактар – турецький підприємець і меценат. Генеральний директор компанії Baykar Defence, яка, зокрема, виробляє БпЛА Bayraktar. Отримав Орден “За заслуги” ІІІ ступеня після того, як як Україна закупила 6 безпілотників у 2020 році.