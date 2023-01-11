Про це він сказав, виступаючи на телеканалі NPR. 

За словами Кулеби, зараз президент РФ Володимир Путін має лише один варіант, аби завершити російсько-українську війну – здатися. Проте, він не хоче ухвалювати подібного рішення.

“Коли він [Путін] стягував всю свою армію до кордону України. Він [вже тоді] вирішив, що збирається вдертися, і готував ґрунт для цього вторгнення. Але тепер ми можемо зрозуміти послідовність і логіку його дій. Все було не так ясно, як здається зараз… Якщо дивитися на поле бою та ситуацію зараз, то я думаю, що у Путіна [залишилося] не так багато варіантів”, – сказав голова українського МЗС.

Кулеба додав, що “складність і трагізм” цього моменту полягають у тому, що російський президент не бажає дивитися правді у вічі та шукати вихід. Натомість він кидає в бій нові ресурси, намагаючись перемогти.

Також він відповів на питання про те, що саме Україна вважатиме перемогою. Як запевнив міністр, це “відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”.

Водночас щодо готовності Путіна вести переговори Кулеба нагадав, що РФ відкидає формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським.

“Ось що запропонував президент Зеленський: формула світу, що складається із 10 простих пунктів. Деякі з них вимагають участі Росії, деякі – ні”, – наголосив голова МЗС.

Міністр закордонних справ сподівається, що допомога, яку надають США, продовжуватиме надходити: “Якщо Україна програє, то світ, у якому США відіграють таку важливу роль, почне розвалюватись. Світопорядок – це те, що США відстоювали протягом десятиліть та століть своєї зовнішньої політики”, – сказав Кулеба.