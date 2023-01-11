Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму інтерв'ю заявив, що сподівається на підтримку США в боротьбі проти російської агресії, адже у разі поразки України, світ, де Сполучені Штати мають важливу роль, почне розвалюватися.

Про це він сказав, виступаючи на телеканалі NPR.

За словами Кулеби, зараз президент РФ Володимир Путін має лише один варіант, аби завершити російсько-українську війну – здатися. Проте, він не хоче ухвалювати подібного рішення.

“Коли він [Путін] стягував всю свою армію до кордону України. Він [вже тоді] вирішив, що збирається вдертися, і готував ґрунт для цього вторгнення. Але тепер ми можемо зрозуміти послідовність і логіку його дій. Все було не так ясно, як здається зараз… Якщо дивитися на поле бою та ситуацію зараз, то я думаю, що у Путіна [залишилося] не так багато варіантів”, – сказав голова українського МЗС.

Кулеба додав, що “складність і трагізм” цього моменту полягають у тому, що російський президент не бажає дивитися правді у вічі та шукати вихід. Натомість він кидає в бій нові ресурси, намагаючись перемогти.

Також він відповів на питання про те, що саме Україна вважатиме перемогою. Як запевнив міністр, це “відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”.

Водночас щодо готовності Путіна вести переговори Кулеба нагадав, що РФ відкидає формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським.

“Ось що запропонував президент Зеленський: формула світу, що складається із 10 простих пунктів. Деякі з них вимагають участі Росії, деякі – ні”, – наголосив голова МЗС.

Міністр закордонних справ сподівається, що допомога, яку надають США, продовжуватиме надходити: “Якщо Україна програє, то світ, у якому США відіграють таку важливу роль, почне розвалюватись. Світопорядок – це те, що США відстоювали протягом десятиліть та століть своєї зовнішньої політики”, – сказав Кулеба.