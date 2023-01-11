Про це він сказав, виступаючи на телеканалі NPR.
За словами Кулеби, зараз президент РФ Володимир Путін має лише один варіант, аби завершити російсько-українську війну – здатися. Проте, він не хоче ухвалювати подібного рішення.
“Коли він [Путін] стягував всю свою армію до кордону України. Він [вже тоді] вирішив, що збирається вдертися, і готував ґрунт для цього вторгнення. Але тепер ми можемо зрозуміти послідовність і логіку його дій. Все було не так ясно, як здається зараз… Якщо дивитися на поле бою та ситуацію зараз, то я думаю, що у Путіна [залишилося] не так багато варіантів”, – сказав голова українського МЗС.
Кулеба додав, що “складність і трагізм” цього моменту полягають у тому, що російський президент не бажає дивитися правді у вічі та шукати вихід. Натомість він кидає в бій нові ресурси, намагаючись перемогти.
Також він відповів на питання про те, що саме Україна вважатиме перемогою. Як запевнив міністр, це “відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”.
Водночас щодо готовності Путіна вести переговори Кулеба нагадав, що РФ відкидає формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським.
“Ось що запропонував президент Зеленський: формула світу, що складається із 10 простих пунктів. Деякі з них вимагають участі Росії, деякі – ні”, – наголосив голова МЗС.
Міністр закордонних справ сподівається, що допомога, яку надають США, продовжуватиме надходити: “Якщо Україна програє, то світ, у якому США відіграють таку важливу роль, почне розвалюватись. Світопорядок – це те, що США відстоювали протягом десятиліть та століть своєї зовнішньої політики”, – сказав Кулеба.
- У Пентагоні підтвердили, що наступного тижня у Форт-Сіллі в Оклахомі США почнуть навчання 90-100 українських військових на ракетній системі Patriot. Навчання триватиме “кілька місяців”.
- У міністерстві оборони Сполучених Штатів розповіли, коли українські військові почнуть навчання на системах протиповітряної оборони Patriot.
- У США виділять Україні новий пакет підтримки на суму понад $3 мільярдів, який включатиме, зокрема бойові машини піхоти M2 Bradley.