У Пентагоні підтвердили, що наступного тижня у Форт-Сіллі в Оклахомі США почнуть навчання 90-100 українських військових на ракетній системі Patriot. Навчання триватиме "кілька місяців".

Про це інформує CNN.

Прессекретар військово-повітряних сил Пентагону бригадний генерал Пет Райдер зазначив, що після відправлення на службу ЗРК Patriot “сприятиме розвитку можливостей протиповітряної оборони України та забезпечить українському народу ще одну здатність захищатися від триваючих повітряних нападів Росії”.

Райдер також підтвердив, що оголошена раніше програма загальновійськової підготовки українських батальйонів у Європі також розпочнеться наступного тижня, водночас “не вимагатиме значного або будь-якого збільшення кількості американських інструкторів”.

Втім американський генерал не надав жодних подробиць того, як Німеччина збирається проводити навчання на системі Patriot, яку вона зобов’язалася спорядити Україні, і чи чекатиме Берлін завершення навчання на системі США, перш ніж надіслати свою. Зауважимо, 5 січня стало відомо, що Німеччина приєднається до США у постачанні Україні додаткової батареї Patriot.

США оголосили про постачання Україні ракетної системи Patriot наприкінці грудня, коли президент країни Володимир Зеленський відвідав Вашингтон та зустрівся з президентом Джо Байденом.

21 грудня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні додаткової безпекової допомоги у розмірі 1,85 мільярда доларів, що міститиме зокрема першу систему протиракетної оборони Patriot.

Сполучені Штати надають одну батарею Patriot, яка включає обладнання для генерації електроенергії, комп’ютери, систему керування бойовими діями та до восьми пускових установок. Батарея обслуговується приблизно 90 армійцями, на її тренування потрібні місяці.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що уряд США розробив спеціальний план підготовки та навчання, аби розгорнути батарею Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців. Звичайна підготовка триває близько року.

Полковник запасу морської піхоти у відставці та старший радник CSIS Марк Канчіан зауважив, що крім можливостей Patriot, її розгортання – це велика заява про підтримку України. Тут багато символізму, – наголосив Канчіан.

Проте речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot, які США спорядять Україні, дуже потрібна річ для нашої країни. Ці системи можуть значно посилити протиповітряну оборону, а також допомогти створити ешелоновану систему ППО.

Довідка. Patriot – це керована ракетна система класу “земля-повітря”, яку було вперше розгорнуто в 1980-х роках. Вона може вражати літаки, крилаті ракети та балістичні ракети меншої дальності.

Кожна батарея Patriot складається зі встановленої на вантажівці пускової системи з вісьмома пусковими установками, які можуть утримувати до чотирьох ракет-перехоплювачів кожна, наземного радара, станції управління та генератора. Армія заявила, що зараз має 16 батальйонів Patriot. У звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень за 2018 рік зазначено, що ці батальйони керують 50 батареями, які мають понад 1200 ракет-перехоплювачів.

Американські батареї регулярно розгортають по всьому світу. Крім того, Patriot також експлуатують або купують Нідерланди, Німеччина, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, Кувейт, Тайвань, Греція, Іспанія, Південна Корея, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Румунія, Швеція, Польща та Бахрейн.