Надзвичайний і Повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто наголосив, що його держава ніколи не була проти вступу України в НАТО, та не буде проти, якщо українці все ще бажають приєднатися.

Про це він повідомив в інтерв’ю в етері телеканалу “Еспресо”.

Говорячи про позицію Угорщини щодо вступу України в НАТО, за його словами Ійдярто, угорці ніколи не блокували прагнення України приєднатися до Альянсу.

“Ми ніколи не блокували прагнення України вступити в НАТО. Ми блокували дві речі — це мовне питання та питання освіти. Їх вирішували на політичному рівні в деяких інституціях НАТО. Зокрема, міністри закордонних справ і міністри оборони. Це був сигнал, не дуже гарний сигнал”, — зазначив посол.

Він також додав, що Угорщина не мала іншого вибору, аби сказати Україні про те, що НАТО — це не просто військова організація. Вона займається іншими питаннями, зокрема, правами людини, правами національних меншин. Повага до таких прав лежить в основі філософії Альянсу.

Ійдярто підтвердив той факт, що Угорщина не виступатиме проти вступу України в НАТО.