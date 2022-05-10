Про це він повідомив в інтерв’ю в етері телеканалу “Еспресо”.
Говорячи про позицію Угорщини щодо вступу України в НАТО, за його словами Ійдярто, угорці ніколи не блокували прагнення України приєднатися до Альянсу.
“Ми ніколи не блокували прагнення України вступити в НАТО. Ми блокували дві речі — це мовне питання та питання освіти. Їх вирішували на політичному рівні в деяких інституціях НАТО. Зокрема, міністри закордонних справ і міністри оборони. Це був сигнал, не дуже гарний сигнал”, — зазначив посол.
Він також додав, що Угорщина не мала іншого вибору, аби сказати Україні про те, що НАТО — це не просто військова організація. Вона займається іншими питаннями, зокрема, правами людини, правами національних меншин. Повага до таких прав лежить в основі філософії Альянсу.
Ійдярто підтвердив той факт, що Угорщина не виступатиме проти вступу України в НАТО.
“Але якщо говорити про прагнення Україні вступити в НАТО, ми ніколи не були проти цього. Тому, якщо Україна все ще хоче вступити до лав Альянсу, ми не будемо проти цього”, — зауважив він.
- Нагадаємо, що Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Будапешту, щоб переконати угорську владу у необхідності нафтового ембарго проти Росії, яке входить до шостого санкційного пакета Євросоюзу проти РФ.
- Адже Угорщина продовжує блокувати пропозицію Європейського Союзу, яка б заборонила імпорт російської нафти, затримуючи весь пакет санкцій блоку, спрямований на Путіна через війну в Україні.
- Зокрема Україна вважає рішення Угорщини платити за російський газ рублями “недружнім актом”. А відкидання Угорщиною звинувачень у звірствах Росії підсилює відчуття безкарності Кремля.