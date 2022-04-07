Про це повідомило британське видання The Guardian.

Міністерство закордонних справ України зазначило, що сприяння російському шантажу заохочує Москву “вчиняти нові звірства проти українців”. Також українська сторона додала, що Угорщина може зробити кілька кроків, якщо дійсно хоче допомогти закінчити війну.

“Ось як це зробити: припинити руйнувати єдність ЄС, підтримати нові антиросійські санкції, надати військову допомогу Україні, а не створювати додаткові джерела фінансування російської військової машини. Ніколи не пізно стати на правильний бік історії”, — наголосив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що повітряним шляхом з РФ до них прибуло паливо для АЕС. Його довелося транспортувати літаками, оскільки напад РФ унеможливив перевезення залізницею через Україну.

Угорський міністр наголосив, що вони не підтримують пропозиції європейських енергетичних санкцій щодо Росії. Зокрема він назвав “червоною лінією” введення будь-яких санкцій щодо діяльності, пов’язаної з ядерною енергетикою.