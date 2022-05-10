Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Будапешту, щоб переконати угорську владу у необхідності нафтового ембарго проти Росії, яке входить до шостого санкційного пакета Євросоюзу проти РФ.

Про це вона написала у своєму Twitter-акаунті.

Як повідомила фон дер Ляєн, її вечірня дискусія з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном була корисною і допомогла прояснити питання щодо санкцій та енергетичної безпеки.

“Ми досягли прогресу, проте необхідна подальша робота”, – заявила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що буде скликати венчурну консультацію з регіональними союзниками, аби посилити співпрацю у нафтовій галузі.