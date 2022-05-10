Про це вона написала у своєму Twitter-акаунті.
Як повідомила фон дер Ляєн, її вечірня дискусія з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном була корисною і допомогла прояснити питання щодо санкцій та енергетичної безпеки.
“Ми досягли прогресу, проте необхідна подальша робота”, – заявила президентка Єврокомісії.
Вона додала, що буде скликати венчурну консультацію з регіональними союзниками, аби посилити співпрацю у нафтовій галузі.
- Нагадаємо, Угорщина продовжує блокувати пропозицію Європейського Союзу, яка б заборонила імпорт російської нафти, затримуючи весь пакет санкцій блоку, спрямований на Путіна через війну в Україні.
- Окрім цього, Болгарія пригрозила не підтримувати новий набір санкцій Європейського Союзу проти РФ, якщо цій балканській країні не дозволять відтермінування щодо запропонованої заборони на купівлю російської нафти, заявив віцепрем’єр-міністр Асен Василєв 8 травня.
- Також за даними видання Welt, експорт нафти з Росії до ЄС все ще на довоєнному рівні завдяки Греції.