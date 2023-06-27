В період з 26 травня до 5 червня 2023 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування, щоб зрозуміти якими українці бачать відносини України з Росією.

Джерело: КМІС

КМІС понад 15 років ставить респондентам запитання, якими українці бачать відносини України з Росією. У травні 2023 року інститут знову провів опитування і розглянути динаміку поглядів українців за 10 років.

Методом телефонних розмов опитано 984 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).





Якими українці бачать відносини України з Росією? – опитування КМІС // 3 фото

Перед Революцією Гідності переважна більшість українців (70%) хотіли бачити країни незалежними, але дружніми державами.

Після окупації Криму і початку війни на Донбасі значно зросла частка тих, хто вважав, що відносини мають бути як з іншими державами (з 15% до 44%), хоча все одно 48% вважали, що країни мають лишатися дружніми.

Після широкомасштабного вторгнення до 79% зросла частка тих, хто хоче мати закриті кордони, візи та митницю з Росією.

Серед тих, хто вдома спілкується переважно або лише російською мовою, 70% вважають, що з Росією потрібно мати закриті кордони, візи та митниці.