Джерело: КМІС
КМІС понад 15 років ставить респондентам запитання, якими українці бачать відносини України з Росією. У травні 2023 року інститут знову провів опитування і розглянути динаміку поглядів українців за 10 років.
Методом телефонних розмов опитано 984 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).
Якими українці бачать відносини України з Росією? – опитування КМІС // 3 фото
Перед Революцією Гідності переважна більшість українців (70%) хотіли бачити країни незалежними, але дружніми державами.
Після окупації Криму і початку війни на Донбасі значно зросла частка тих, хто вважав, що відносини мають бути як з іншими державами (з 15% до 44%), хоча все одно 48% вважали, що країни мають лишатися дружніми.
Після широкомасштабного вторгнення до 79% зросла частка тих, хто хоче мати закриті кордони, візи та митницю з Росією.
Серед тих, хто вдома спілкується переважно або лише російською мовою, 70% вважають, що з Росією потрібно мати закриті кордони, візи та митниці.
- В Україні опитали представників бізнесу щодо наслідків війни. 49% вказали, що заводи, фабрики, потужності, склади або офіси їхніх компаній було пошкоджено, а 22% мають значні ушкодження, які потребують суттєвого відновлення.
- Згідно з даними соціологічного оптування, більшість українців та насамперед представників бізнесу побоюються, що під час процесу відбудови України діятимуть корупційні схеми.
- Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) впродовж 26 травня – 5 червня 2023 року провів всеукраїнське опитування стосовно мовної ситуації в країні.