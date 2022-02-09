Експрезидентові України Віктору Януковичу повідомили про підозру у підбурюванні військових Управління держохорони до дезертирства.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Слідчі встановили, що Янукович підбурював військових, які забезпечували його особисту безпеку, поки той перебував на території однієї з військових частин Чорноморського флоту Росії у Гагарінському районі Севастополя.

“В результаті таких дій експрезидента України колишній заступник начальника Управління державної охорони України – начальник Служби безпеки Президента (Костянтин Кобзар – ред.) України ухилився від подальшого проходження військової служби та виїхав до Російської Федерації”, – зазначено у повідомлені.

Досудовим розслідуванням займаються слідчі з Державного бюро розслідувань. Експрезидентові інкриміновано ч. 4 ст. 27 та ч. 1 ст. 408 КК України. Передбачене покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.