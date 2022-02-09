Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Слідчі встановили, що Янукович підбурював військових, які забезпечували його особисту безпеку, поки той перебував на території однієї з військових частин Чорноморського флоту Росії  у Гагарінському районі  Севастополя.

“В результаті таких дій експрезидента України колишній заступник начальника Управління державної охорони України – начальник Служби безпеки Президента (Костянтин Кобзар – ред.) України ухилився від подальшого проходження військової служби та виїхав до Російської Федерації”, – зазначено у повідомлені.

Досудовим розслідуванням займаються слідчі з Державного бюро розслідувань. Експрезидентові інкриміновано ч. 4 ст. 27 та ч. 1 ст. 408 КК України. Передбачене покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.