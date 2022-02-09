Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Слідчі встановили, що Янукович підбурював військових, які забезпечували його особисту безпеку, поки той перебував на території однієї з військових частин Чорноморського флоту Росії у Гагарінському районі Севастополя.
“В результаті таких дій експрезидента України колишній заступник начальника Управління державної охорони України – начальник Служби безпеки Президента (Костянтин Кобзар – ред.) України ухилився від подальшого проходження військової служби та виїхав до Російської Федерації”, – зазначено у повідомлені.
Досудовим розслідуванням займаються слідчі з Державного бюро розслідувань. Експрезидентові інкриміновано ч. 4 ст. 27 та ч. 1 ст. 408 КК України. Передбачене покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.
- Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заочно заарештував і обрав запобіжний захід колишньому начальнику служби охорони експрезидента Віктора Януковича. У матеріалах справи не зазначено ім’я підсудного, проте відомо, що ним є генерал-майор Костянтин Кобзар.
- Раніше Віктор Янукович подав до Окружного адмінсуду Києва ще один позов проти Верховної Ради, в якому стверджує, що українські парламентарі не мали права позбавляти його посади у будь-який спосіб, окрім імпічменту.
- Також за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно президента-втікача Віктора Януковича та 9 високопосадовців, які в період з 18 по 20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі столиці.