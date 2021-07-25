ЗеПорушення

52

Всього порушень

31

Днів без порушень
14:56 У ПАР фіксують рекордні морози
14:56 Ватикан вперше розкрив дані про свою нерухомість в Італії та за кордоном
14:29 Сенат Франції послабив обмеження щодо COVID-пропусків на тлі масових протестів
14:28 Замість підборів кросівки: лоукостер SkyUp вирішив оновити форму бортпровідників
14:01 Японець став першим в історії олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу
13:53 У каліфорнійському зоопарку сніжний барс підхопив COVID-19
13:26 Аукціонний дім Phillips продасть п’ять банок з фекаліями художника як NFT-токен
12:56 Бельгія вдруге за тиждень потерпає від повені
11:59 Лобода приїхала до України і презентувала нову пісню на радіостанціях
11:30 «Краще бути з «бронзою», ніж без медалі», – дзюдоїстка Білодід про Олімпіаду в Токіо
10:53 Бренд Balenciaga випустив нові бігові кросівки з ефектом поношеності
10:25 Джастін Бібер став обличчям модного бренду Balenciaga
09:54 На Львівщині зафіксували три випадки штаму Delta
09:35 Мертві черепахи і тонни пластика: як позначається на природі Шрі-Ланки аварія контейнеровоза через два місяці
08:50 У столиці Угорщини провели марш на захист ЛГБТ-спільноти: фото
08:26 В Україні за минулу добу зафіксовано 286 нових випадків COVID-19
08:15 Дженніфер Лопес – 52. Співачка похизувалася фігурою у купальнику
07:55 Українка Олена Костевич – четверта у фіналі Олімпіади-2020 із кульової стрільби
07:33 25 липня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:20 25 липня в Україні без опадів та до +31°C
02:25 США скоротять військову присутність в Іраку, – ЗМІ
01:51 Брюс Вілліс та Демі Мур привітали дочку з 30-річчям
01:45 Анджеліна Джолі домоглася відсторонення судді, який схвалив спільну опіку над їх з Бредом Піттом дітьми
01:34 Джастін Бібер та Конор Макгрегор показали фото зі спільного відпочинку
00:51 Двейн Джонсон повідомив, що більше не зніматиметься у «Форсажі»
00:21 Каньє Вест написав пісню про відносини з Кім Кардаш’ян

24 липня

23:55 На Харківщині медики перекривали трасу через борги з COVID-виплат: фото
22:12 У Франції протест противників COVID-обмежень переріс в сутички з поліцією
20:00 Підтримка Афганістану вартуватиме США понад $3,3 млрд
19:19 США виділять $100 млн, аби прийняти біженців з Афганістану
18:57 Обвал будинку в Маямі: пошукову операцію продовжать поліціянти
18:15 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 24 липня
17:54 США мають питання до Коломойського, але якщо він порушив закон в Україні – це ваша справа, – Джордж Кент

Японець став першим в історії олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу

Японець Юто Хорігоме став першим в історії олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу.

Неділя, 25 липня 2021, 14:01

Про це повідомили у Twitter-акаунті Олімпіади в Токіо.

Зазначимо, що Хорігоме за підсумками змагань набрав 37,18 бала. “Срібло” завоював бразилець Кельвін Хофер (36,15), а “бронзу” – Джаггер Ітон зі США (35,35).

Юто Хорігоме – 22-річний японський скейтбордист, переможець чотирьох етапів Світової ліги в “стріт”. Спортсмен приніс збірній Японії третю золоту медаль на Олімпіаді-2020, що дозволило команді вийти на перше місце в медальному заліку, маючи в активі ще одну срібну нагороду.

Додамо, що на Олімпіаді в Токіо не представлені українські скейтбордисти.

Теги: Олімпійські ігри, відео, Олімпіада2020, Олімпійські ігри, Скейтбординг, Юто Хорігоме

Читати #Букви у Telegram і у Facebook