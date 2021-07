Японець став першим в історії олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу

Про це повідомили у Twitter-акаунті Олімпіади в Токіо.

Зазначимо, що Хорігоме за підсумками змагань набрав 37,18 бала. “Срібло” завоював бразилець Кельвін Хофер (36,15), а “бронзу” – Джаггер Ітон зі США (35,35).

The final trick that secured Japan's Yuto Horigome as the first Olympic skateboarding champion in HISTORY‼️ #TokyoOlympics pic.twitter.com/iI8vKpjvRd

— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) July 25, 2021