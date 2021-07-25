Японець став першим в історії олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу

Японець Юто Хорігоме став першим в історії олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу.

Про це повідомили у Twitter-акаунті Олімпіади в Токіо.

Зазначимо, що Хорігоме за підсумками змагань набрав 37,18 бала. “Срібло” завоював бразилець Кельвін Хофер (36,15), а “бронзу” – Джаггер Ітон зі США (35,35).

The final trick that secured Japan's Yuto Horigome as the first Olympic skateboarding champion in HISTORY‼️ #TokyoOlympics pic.twitter.com/iI8vKpjvRd — #TokyoOlympics (@NBCOlympics) July 25, 2021

Юто Хорігоме – 22-річний японський скейтбордист, переможець чотирьох етапів Світової ліги в “стріт”. Спортсмен приніс збірній Японії третю золоту медаль на Олімпіаді-2020, що дозволило команді вийти на перше місце в медальному заліку, маючи в активі ще одну срібну нагороду.

Додамо, що на Олімпіаді в Токіо не представлені українські скейтбордисти.