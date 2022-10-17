17 жовтня міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Сторони зокрема обговорили відновлення пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об’єктів критичної інфраструктури України.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Герман Галущенко поінформував пана посла про систематичні атаки, які здійснюються російськими військами на об’єкти української енергетичної інфраструктури та наслідки руйнувань.

Зокрема 17 жовтня знову знеструмлена і працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція. Це сталося внаслідок пошкодження підстанції, з якої живилась єдина лінія, що поєднує ЗАЕС з українською енергосистемою.

Міністр наголосив, що ЗАЕС має велике значення для енергетичної безпеки України і акцентував необхідність її деокупації та демілітаризації.

Окрім цього, сторони також обговорили напрямки взаємодії для допомоги у забезпеченні України енергоносіями під час проходження опалювального сезону.

Окрему увагу приділили готовності японської сторони допомогти з відновленням пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об’єктів критичної інфраструктури України, зокрема, шляхом надання необхідного обладнання та устаткування.

Відповідні енергетичні проєкти здійснюватимуться у співпраці з японським агентством міжнародного співробітництва JICA.