Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Герман Галущенко поінформував пана посла про систематичні атаки, які здійснюються російськими військами на об’єкти української енергетичної інфраструктури та наслідки руйнувань.

Зокрема 17 жовтня знову знеструмлена і працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція. Це сталося внаслідок пошкодження підстанції, з якої живилась єдина лінія, що поєднує ЗАЕС з українською енергосистемою.

Міністр наголосив, що ЗАЕС має велике значення для енергетичної безпеки України і акцентував необхідність її деокупації та демілітаризації.

Окрім цього, сторони також обговорили напрямки взаємодії для допомоги у забезпеченні України енергоносіями під час проходження опалювального сезону.

Окрему увагу приділили готовності японської сторони допомогти з відновленням пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об’єктів критичної інфраструктури України, зокрема, шляхом надання необхідного обладнання та устаткування.

Відповідні енергетичні проєкти здійснюватимуться у співпраці з японським агентством міжнародного співробітництва JICA.