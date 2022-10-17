Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Герман Галущенко поінформував пана посла про систематичні атаки, які здійснюються російськими військами на об’єкти української енергетичної інфраструктури та наслідки руйнувань.
Зокрема 17 жовтня знову знеструмлена і працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція. Це сталося внаслідок пошкодження підстанції, з якої живилась єдина лінія, що поєднує ЗАЕС з українською енергосистемою.
Міністр наголосив, що ЗАЕС має велике значення для енергетичної безпеки України і акцентував необхідність її деокупації та демілітаризації.
Окрім цього, сторони також обговорили напрямки взаємодії для допомоги у забезпеченні України енергоносіями під час проходження опалювального сезону.
Окрему увагу приділили готовності японської сторони допомогти з відновленням пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об’єктів критичної інфраструктури України, зокрема, шляхом надання необхідного обладнання та устаткування.
Відповідні енергетичні проєкти здійснюватимуться у співпраці з японським агентством міжнародного співробітництва JICA.
- У вересні Японія розширила санкції проти РФ на тлі проведення російською окупаційною владою псевдореферендумів про приєднання до РФ у сепаратистських утвореннях “ДНР” та “ЛНР”, а також у Херсонській та Запорізькій областях України.
- 26 вересня у РФ затримали японського консула Мотокі Тацунорі, його звинувачують у “шпигунстві”. У відповідь на це у Токіо пригрозили відповідними заходами та висловили свій протест, заявивши, що росіяни залякували Тацунорі.
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