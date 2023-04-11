Японія передала сім екскаваторів, котрі використовуватимуть для облаштування першого в Україні майданчика для управління відходами руйнування, що утворилися внаслідок бойових дій в Ірпені.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков подякував уряду Японії та представникам Японського агентства міжнародного співробітництва за постійну співпрацю і підтримку України.

Він також зазначив, що лише з початку цього року Україна та Японія домовились про виділення на потреби відновлення понад 600 мільйонів доларів. За словами очільника Мінінфраструктури, це дозволить оперативно реалізовувати першочергові проєкти з відновлення інфраструктури.

За оцінками експертів, російські окупанти торік зруйнували майже половину будівель Ірпеня.

У відомстві пояснили, що проєкт екстреного відновлення й реконструкції та програма з екстреного відновлення передбачає облаштування в Україні майданчика для управління відходами руйнування. Зараз в Ірпені вже визначено земельну ділянку та організовано перше постачання необхідної техніки.

За даними Мінінфраструктури, загалом у межах програми планується виділення 39 одиниць техніки для здійснення обробки будівельних відходів.

Домовленості також передбачають закупівлю обладнання та послуг для потреб гуманітарного розмінування, транспортного сектору, енергетики, управління відходами руйнувань, водопостачання та водовідведення, сфери охорони здоров’я, освіти та сільського господарства.