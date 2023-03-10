Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Угодою передбачається, що ці кошти будуть використані для невідкладного покращення:
- обладнання для гуманітарного розмінування;
- транспортного обслуговування;
- енергетичного обладнання та управління відходами руйнувань;
- водопостачання та водовідведення;
- медичного обладнання та обладнання для надання освітніх послуг;
- для підтримки аграрного сектору.
Крім того, домовленість передбачає інструменти контролю за прозорістю та ефективністю використання коштів.
Відповідну грантову угоду підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Джунічі Ямада, виконавчий старший віцепрезидент Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
“Чергова нічна ракетна атака росіян на мирні міста яскраво показує світу підступність ворога. Однак, ми відчуваємо підтримку країн-партнерів і маємо можливість для швидкого відновлення. Дякую уряду Японії за допомогу в реалізації невідкладних гуманітарних проєктів. Це дасть можливість забезпечити базові потреби українців, необхідні для повернення додому та підтримати економіку”, – подякував Олександр Кубраков.
Нагадаємо, на початку січня було оголошено, що уряд Японії виділяє 95 мільйонів доларів на відновлення України. Ці кошти будуть направлені програмі розвитку ООН (ПРООН) в межах партнерської угоди.
- Уряд Японії та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) забезпечать фермерів Харківської області насінням соняшника та кукурудзи в межах весняної посівної.
- 26 січня 2023 року стало відомо, що Японське агентство міжнародного співробітництва поновлює роботу в Україні та зосередиться на питаннях відновлення.
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