Уряд Японії надасть Україні близько 170 мільйонів доларів на проєкти екстреного відновлення, зокрема на відбудову критичної інфраструктури.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Угодою передбачається, що ці кошти будуть використані для невідкладного покращення:

обладнання для гуманітарного розмінування;

транспортного обслуговування;

енергетичного обладнання та управління відходами руйнувань;

водопостачання та водовідведення;

медичного обладнання та обладнання для надання освітніх послуг;

для підтримки аграрного сектору.

Крім того, домовленість передбачає інструменти контролю за прозорістю та ефективністю використання коштів.

Відповідну грантову угоду підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Джунічі Ямада, виконавчий старший віцепрезидент Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

“Чергова нічна ракетна атака росіян на мирні міста яскраво показує світу підступність ворога. Однак, ми відчуваємо підтримку країн-партнерів і маємо можливість для швидкого відновлення. Дякую уряду Японії за допомогу в реалізації невідкладних гуманітарних проєктів. Це дасть можливість забезпечити базові потреби українців, необхідні для повернення додому та підтримати економіку”, – подякував Олександр Кубраков.

Нагадаємо, на початку січня було оголошено, що уряд Японії виділяє 95 мільйонів доларів на відновлення України. Ці кошти будуть направлені програмі розвитку ООН (ПРООН) в межах партнерської угоди.