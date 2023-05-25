Японія підняла свої реактивні винищувачі після того, як російські військові літаки активізувалися над Тихим океаном та Японським морем.

Джерело: Sky News.

У міністерстві оборони Японії заявили, що виявили один російський розвідувальний літак Іл-20, який летів з Охотського моря в Тихий океан і тим же шляхом повертався.

Також згодом виявили ще один Іл-20, який летів біля острова Садо, перш ніж повернути в бік континенту.

Зауважимо, що Охотське море розташоване на північ від найпівнічнішого головного острова Японії Хоккайдо, а острови Садо розташовані біля західного узбережжя Ніігати.