Джерело: Reuters.
За даними Фуміо Кісіди, ідея відкриття офісу Альянсу пролунала раніше цього місяця. Його метою буде сприяння консультаціям у регіоні.
“Мені не відомо про жодне ухвалене рішення”, – сказав Кісіда щодо питання про відкриття офісу НАТО у Токіо.
Він додав, що його країна не планує приєднуватися до Альянсу як постійний або асоційований член.
Щодо намірів відкрити офіс Альянсу заявляв посол Японії в США Кодзі Томіта. Після чого очільник МЗС Йосімаса Хаясі наголосив, що ініціатива пов’язана з тим, що російське вторгнення в Україну зробило світ менш стабільним. Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що обговорює з Японією такий крок.
З іншого боку, Китай засудив ініціативу. На думку уряду КНР, рішення Японії є чимось, що Азійсько-тихоокеанський регіон “не вітає”. У Пекіні додали, що Токіо має бути “дуже обережним у питанні військової безпеки”.
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