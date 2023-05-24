Джерело: Reuters.

За даними Фуміо Кісіди, ідея відкриття офісу Альянсу пролунала раніше цього місяця. Його метою буде сприяння консультаціям у регіоні.

“Мені не відомо про жодне ухвалене рішення”, – сказав Кісіда щодо питання про відкриття офісу НАТО у Токіо.

Він додав, що його країна не планує приєднуватися до Альянсу як постійний або асоційований член.

Щодо намірів відкрити офіс Альянсу заявляв посол Японії в США Кодзі Томіта. Після чого очільник МЗС Йосімаса Хаясі наголосив, що ініціатива пов’язана з тим, що російське вторгнення в Україну зробило світ менш стабільним. Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що обговорює з Японією такий крок.

З іншого боку, Китай засудив ініціативу. На думку уряду КНР, рішення Японії є чимось, що Азійсько-тихоокеанський регіон “не вітає”. У Пекіні додали, що Токіо має бути “дуже обережним у питанні військової безпеки”.