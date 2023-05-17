Японія прийме поранених українських військових для лікування в межах зусиль з підтримки України в триваючій боротьбі проти Росії.

Джерело: Kyodo.

За словами джерел, кількох армійців приймуть в Центральний госпіталь Сил самооборони в Токіо вже наступного місяця для надання медичної допомоги та фізіотерапії.

Уряд Японії прагне продемонструвати сильнішу прихильність Україні напередодні саміту G7, який розпочнеться 19 травня. Джерело в японському уряді повідомило, що план прийняття поранених військових, зокрема постраждалих від наземних мін, є відповіддю на запит України.

План Японії щодо лікування поранених військових може бути обговорений під час зустрічі міністра оборони Ясукадзу Хамади з послом України в Японії Сергієм Корсунським 18 травня.

У той час як Сполучені Штати та європейські країни постачали Україні танки, винищувачі та далекобійну артилерію, тоді як суворі правила Японії щодо експорту озброєння дозволили постачити Києву нелетальне оборонне обладнання, таке як бронежилети, шоломи та безпілотники.

У виданні також зауважили, що до плану доведеться поставитися обережно, пояснюючи: якщо тих, хто лікується, після одужання відправляють назад на передову, це може сприйматися як надання боєздатності іншій країні.

Уряд також розгляне, чи зможе він покрити витрати на лікування, повідомило джерело.

Польща та деякі інші країни запровадили подібні схеми підтримки.