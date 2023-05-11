Японія виділить 1 мільярд доларів країнам-сусідам України для допомоги вимушено переміщеним українцям, які покинули свою країну внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Sky New.

Міністр фінансів Сунічі Судзукі повідомив, що сьогодні Японія оприлюднить план на 1 мільярд доларів (790 мільйонів фунтів стерлінгів), спрямований на допомогу країнам-сусідам України, які приймають українських переселенців.

Фінансування надаватиметься через державний Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC), який зазвичай пропонує допомогу у формі кредитування, гарантій та інвестицій в акціонерний капітал.

Сунічі Судзукі зробив цю заяву після прибуття в Ніігату, на північ від Токіо, щоб очолити триденну зустріч фінансових лідерів розвинених країн “Великої сімки” (G7).

На зустрічі лідери G7 обговорюватимуть питання щодо того, як завадити Росії обійти санкції, запроваджені після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Додамо, що у квітні міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі підтвердив наміри уряду Японії спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року.

Перебуваючи з робочим візитом у США, міністр фінансів України Сергій Марченко провів зустріч з міністром фінансів Японії Сунічі Судзукі. Сторони обговорили потреби держбюджету України на пріоритетні напрями відновлення і реконструкції країни.

Міністр фінансів України наголосив, що в умовах війни зовнішнє фінансування має ключову роль у збереженні макроекономічної стабільності через значне збільшення видатків на захист і оборону.

Своєю чергою, Сунічі Судзукі підтвердив наміри уряду Японії спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

За даними Мінфіну, від початку повномасштабної війни РФ, Японія надала Україні 581 млн доларів США пільгового фінансування.

Під час обговорення відновлення та реконструкції країни Сергій Марченко зазначив, що для реалізації швидкого відновлення у 2023 році Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів та приватного сектору.

Своєю чергою, представники міністерства фінансів Японії висловили готовність підтримати Україну у відбудові, зокрема через потенційні спільні проєкти з Японським агентством міжнародного співробітництва “Джайка” (JICA).