Японія надасть додаткову фінансову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів. Країна сприяє тому, аби подолати економічну кризу, яка виникла через широкомасштабне вторгнення Росії.

Про це повідомило японське видання Kyodo.

За словами премʼєр-міністра Фуміо Кісіди, Японія отримала від української сторони запит на короткострокову фінансову підтримку. Він пов’язаний з тим, що економічна ситуація погіршилася через активну війну.

У квітні повідомлялося, що Японія збільшить кредити в єнах для України до 300 млн доларів. Тому тепер загальна кількість складає — 600 мільйонів доларів. Фуміо Кісіда зазначив, що їхня країна має реагувати на подібні потреби, як член G7 та учасник міжнародної спільноти.

16 травня Україна підписала кредитну угоду на 13 млрд єн – $100 млн. Термін погашення кредиту — 30 років, пільговий період зберігатиметься протягом 10 років. Процентна ставка складає 1% річних. Кошти спрямують для підтримки стабілізації ситуації в Україні: на соціальні, гуманітарні видатки та охорону здоров’я.

За словами Фуміо Кісіди, Японія планує обговорити план подальшої допомоги Україні під час зустрічі з президентом США Джо Байденом. Наступного дня після неї буде проведено саміт групи Quad, куди також входять Австралія та Індія. Видання додало, що Японія прагне продемонструвати рішучу антиросійську позицію через побоювання того, що Китай нехтує міжнародним правом. Зокрема через можливу війну в Азії.