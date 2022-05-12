Про це вона сказала після саміту Японія-ЄС у Токіо.
На тлі загрози, яка надходить з боку партнерства Росії та Китаю, ЄС та Японія погодилися зміцнювати відносини. Вони запустили цифрове співробітництво та посилять співпрацю у сфері ланцюгів постачання та інфраструктури.
“Сьогодні це [РФ] найбільша загроза світовому порядку. З варварською війною проти України. І її тривожний договір з Китаєм та їхній заклик до “нових” – і дуже свавільних – міжнародних відносин”, — наголосила Урсула фон дер Ляєн.
Вона також додала, що “на карту поставлено” не лише майбутнє України та Європи, але майбутнє усього світу.
- Нагадаємо, що раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Будапешту, щоб переконати угорську владу у необхідності нафтового ембарго проти Росії, яке входить до шостого санкційного пакета Євросоюзу проти РФ.
- Також Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз допоможе відбудувати інфраструктуру Україну, зруйновану російською повномасштабною агресією.
- Зокрема президентка Єврокомісії відреагувала на заяву російської компанії “Газпром” щодо припинення постачань газу Польщі та Болгарії, назвавши це черговою спробою РФ використати газ як інструмент шантажу.