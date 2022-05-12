За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, наразі Російська Федерація є найбільшою загрозою для світового порядку.

Про це вона сказала після саміту Японія-ЄС у Токіо.

На тлі загрози, яка надходить з боку партнерства Росії та Китаю, ЄС та Японія погодилися зміцнювати відносини. Вони запустили цифрове співробітництво та посилять співпрацю у сфері ланцюгів постачання та інфраструктури.

“Сьогодні це [РФ] найбільша загроза світовому порядку. З варварською війною проти України. І її тривожний договір з Китаєм та їхній заклик до “нових” – і дуже свавільних – міжнародних відносин”, — наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також додала, що “на карту поставлено” не лише майбутнє України та Європи, але майбутнє усього світу.