Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.
Держава залишилася однією з небагатьох, хто поки що не відмовилися від імпорту російської нафти.
Представники індійської сторони на переговорах із росіянами зазначили, що у такий спосіб Індія хоче компенсувати додаткові витрати, пов’язані з купівлею нафти з Росії на тлі загострення геополітичної ситуації та зростання санкційного тиску.
Варто зазначити, що нафта марки Brent сьогодні коштує близько $108 за барель, про що свідчать дані міжконтинентальної біржі ICE.
“Державні та приватні нафтопереробні підприємства третього найбільшого імпортера нафти у світі купили понад 40 мільйонів барелів російської нафти з моменту вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого. Це на 20% більше, ніж постачання Росії в Індію за весь 2021 рік”, — йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що Індія відмовилася надати можливість японському літаку завантажити допомогу зі складу ООН. Судно, якому спочатку дозволили прилетіти, було призначено для гуманітарної допомоги українським переселенцям.
- Водночас російську компанію Urals виключили з останнього тендеру Індійської нафтової корпорації. Компанія, яка раніше купувала великі обсяги сировини, наразі скасувала аукціон для РФ щодо сортів нафти з високим вмістом сірки.
- Також п’ятий президент України Петро Порошенко закликав Індію припинити купувати російську нафту. Він наголосив, що президент РФ Володимир Путін використовує торгівлю з Індією у своїй пропаганді проти міжнародних санкцій.