Індія намагається отримати знижки на нафту від РФ та хоче купувати її за ціною, нижчою за 70 доларів за барель.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Держава залишилася однією з небагатьох, хто поки що не відмовилися від імпорту російської нафти.

Представники індійської сторони на переговорах із росіянами зазначили, що у такий спосіб Індія хоче компенсувати додаткові витрати, пов’язані з купівлею нафти з Росії на тлі загострення геополітичної ситуації та зростання санкційного тиску.

Варто зазначити, що нафта марки Brent сьогодні коштує близько $108 за барель, про що свідчать дані міжконтинентальної біржі ICE.