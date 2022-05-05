Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Держава залишилася однією з небагатьох, хто поки що не відмовилися від імпорту російської нафти.

Представники індійської сторони на переговорах із росіянами зазначили, що у такий спосіб Індія хоче компенсувати додаткові витрати, пов’язані з купівлею нафти з Росії на тлі загострення геополітичної ситуації та зростання санкційного тиску.

Варто зазначити, що нафта марки Brent сьогодні коштує близько $108 за барель, про що свідчать дані міжконтинентальної біржі ICE.

“Державні та приватні нафтопереробні підприємства третього найбільшого імпортера нафти у світі купили понад 40 мільйонів барелів російської нафти з моменту вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого. Це на 20% більше, ніж постачання Росії в Індію за весь 2021 рік”, — йдеться у повідомленні.